В Харькове после ударов РФ 22 прилета: есть раненые, погиб человек – мэр Терехов

Оккупанты России с 5 до 8 утра 29 декабря устроили ракетный обстрел Харькова, зафиксированы удары по школе, больнице и жилым домам, сказал Игорь Терехов.

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В Харькове войска РФ обстреляли объекты гражданской инфраструктуры и предприятие - Терехов / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Российские оккупационные войска в пятницу утром, 29 декабря, нанесли ракетные удары по Харькову. Было три волны ракетных ударов, в результате которых зафиксировано 22 прилета. Захватчики обстреляли гражданские объекты. По предварительным данным, ранены 8 человек, 1 человек погиб. Об этом заявил харьковский градоначальник Игорь Терехов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что в Харькове после удара захватчиков зафиксировано более двух десятков прилетов по объектам гражданской инфраструктуры и предприятию. Спасатели разбирают завалы.

"На данный момент 22 обстрела, "прилеты" по разным районам Харькова. К сожалению, пострадала поликлиника, школа, жилые дома, отделения "Новой почты" и производственное предприятие", - сказал Терехов. видео дня

Погиб мужчина, пострадали 8 человек – ОВА

Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале рассказал, что на данный момент известно о 8 пострадавших. Им оказывают медицинскую помощь. Погиб мужчина.

Власти уточняют сведения.

"По состоянию на данный момент в результате ударов оккупантов по Харькову один человек погиб, мужчина около 35 лет. Восемь человек получили ранения, медики оказывают помощь на месте. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры города: медицинское учреждение, склады, гражданские предприятия. Данные уточняются", - сказал Синегубов.

Три волны обстрела Харькова

Войска РФ утром, 29 декабря, обстреляли Харьков. Первые взрывы (около 8-10) жители услышали в 5 утра.

"Предварительно Харьков обстреливали двумя видами ракет – С-300 и Х-22. На данный момент известно о по меньшей мере 8 прилетах по городу. Предварительно по Киевскому и Холодногорскому районам, но информация уточняется. Есть некоторые проблемы с подачей электричества для транспорта, но наши специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. Пока задействовали троллейбусы на автономном ходу", - сообщал в Telegram Терехов.

Вторая волна была около 7 утра, третья – в 7:55.

Метро в Харькове продолжает свою работу.

Масштабная ракета атака на Украину

Утром, 29 декабря, оккупанты России масштабно атаковали ракетами Украину. По всей стране была объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели в Харькове, Киеве, Днепре и других городах.

Также взрывы прогремели в во Львове, Сумской и Хмельницкой областях. В результате вражеской атаки есть раненые. Оккупанты попали по жилым домам.

В Днепре в течение часа гремели взрывы, в социальных сетях писали, что по причине атак оккупантов загорелся торговый центр. Кроме того, есть информация о попадании российскими оккупантами в роддом.

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