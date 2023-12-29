Ракетный удар по Украине: есть погибшие и раненые, взрывы во многих областях

Во Львове прогремело несколько взрывов, есть попадание в жилой дом, сообщил Максим Козицкий.

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Последствия ракетного удара РФ по Львову / Коллаж: Главред, Фото: t.me/andriysadovyi

В результате массированного ракетного удара РФ по Украине есть погибшие и раненые, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Есть погибшие люди, которых убили российские ракеты сегодня, запущенные по гражданским объектам, жилым домам. Атака врага продолжается", - написал он в Telegram.

/ t.me/ermaka2022

Взрывы во Львове

Во Львове есть попадание в жилой дом во Львове, есть пострадавшие.

видео дня

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий в Telegram.

"В одном из лицеев города начался пожар. Вероятно – из-за падения обломков ракеты", - написал он.

"Львов. Жилой дом на улице Хоткевича. Из-за ракетного удара один человек погиб, трое раненых. Информация дополняется", - уточнил он.

Также уточняется, что ранее утром во Львове прогремело несколько взрывов, которые были слышны в большинстве районов города.

/ t.me/s/kozytskyy_maksym_official

Эту же информацию подтвердил мэр Львова Андрей Садовой. "Во Львове слышны взрывы", - написал он в Telegram.

Кроме того, Козицкий также опубликовал видео с места прилет российской ракеты во Львове.

Смотрите видео - последствия ракетного удара РФ по Львову:

Screenshot / Скриншот

Взрывы на Сумщине

Кроме того, враг нанес, предварительно, ракетный удар по Конотопу. Об этом сообщили в Сумской ОВА.

"В результате обстрела травмированы три человека, поврежден многоквартирный дом, станция технического обслуживания авто. Произошло возгорание автомобиля. На месте работают все необходимые службы. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

/ t.me/Sumy_news_ODA

Взрывы в Хмельницкой области

Также сообщается, что в ходе массированного обстрела Украины 29 декабря россияне атаковали и Хмельницкую область.

Утром 29 декабря, около 07:45, в Хмельницкой области раздались звуки взрывов.

"Утром 29 декабря в 7:04 в Хмельницкой области была объявлена воздушная тревога, связанная с ракетной опасностью. Во время нее в 07:46 в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов. Вероятно работала ПВО", - пишет Суспильне.

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