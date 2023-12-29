Вся Украина "красная": РФ бьет ракетами, в Харькове и Днепре - взрывы

Утром 29 декабря в Украине объявили масштабную ракетную тревогу - вся территория страны "красная". Взрывы прогремели в Харькове и Днепре.
В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал соблюдать информационную тишину относительно ситуации в Днепре. Там прогремели уже несколько взрывов.
"Официальная информация о взрывах – после отбоя воздушной тревоги", - написал он в Telegram.
Тем временем в Воздушных силах предупредили о движении ракет в направлении Кривого Рога и Кропивницкого.
"Группа ракет по направлению Бориспольского и Броварского районов Киевщины. Дальше Киев", - написал в Telegram журанлист Андрей Цаплиенко.
Тем временем мэр Харькова сообщил о взрывах в городе.
"Харьков снова под обстрелом – второй раз за это утро. Есть по меньшей мере четыре прилета", - написал он в Telegram.
Ракетный удар по Украине в ночь на 29 декабря 2023
В ночь на 29 декабря российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Во Львове, Харкове, Черкассах и других городах прогремели взрывы.
Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о двух попаданиях в городе.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город обстреливали двумя видами ракет – С-300 и Х-22. Известно о по меньшей мере 8 "прилетах".
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