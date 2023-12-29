Вся Украина "красная": РФ бьет ракетами, в Харькове и Днепре - взрывы

В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики.

https://glavred.info/ukraine/vsya-ukraina-krasnaya-rf-bet-raketami-v-harkove-i-dnepre-vzryvy-10528931.html Ссылка скопирована

РФ нанесла ракетный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/alarmukraine

Утром 29 декабря в Украине объявили масштабную ракетную тревогу - вся территория страны "красная". Взрывы прогремели в Харькове и Днепре.

В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал соблюдать информационную тишину относительно ситуации в Днепре. Там прогремели уже несколько взрывов.

видео дня

"Официальная информация о взрывах – после отбоя воздушной тревоги", - написал он в Telegram.

Тем временем в Воздушных силах предупредили о движении ракет в направлении Кривого Рога и Кропивницкого.

"Группа ракет по направлению Бориспольского и Броварского районов Киевщины. Дальше Киев", - написал в Telegram журанлист Андрей Цаплиенко.

Тем временем мэр Харькова сообщил о взрывах в городе.

"Харьков снова под обстрелом – второй раз за это утро. Есть по меньшей мере четыре прилета", - написал он в Telegram.

Ракетный удар по Украине в ночь на 29 декабря 2023

В ночь на 29 декабря российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Во Львове, Харкове, Черкассах и других городах прогремели взрывы.

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о двух попаданиях в городе.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город обстреливали двумя видами ракет – С-300 и Х-22. Известно о по меньшей мере 8 "прилетах".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.