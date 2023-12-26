"Взрыв в Киеве видно было": у россиян - истерика из-за удара по "Новочеркасску"

В Минобороны РФ "бавовну" в Феодосии не комментировали. Российские официальные СМИ также не опубликовали даже короткого сообщения о взрыве в Крыму.

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Удар по БДК "Новочеркасск" был нанесен около половины третьего ночи 26 декабря / Коллаж: Главред, фото: Telegram

В ночь на 26 декабря Воздушные силы ВСУ нанесли удар по порту временно оккупированной Феодосии - уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск".

Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил о "вражеской атаке в районе Феодосии".

Интересно, что местные жители заявили, что "прилет" был около 2:50 ночи, а Аксенов уже в 3:16 отчитался о том, что "детонация прекратилась, пожар локализован".

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В Минобороны РФ ситуацию по состоянию на 7:30 утра не комментировали.

Российские официальные СМИ также не опубликовали даже короткого сообщения о мощной "бавовне" в Феодосии.

Тем временем российские Z-паблики пишут о "хлопках" и возгорании, которое было "оперативно потушено". О детонации боеприпасов на БДК и об очередной потере российского флота они предпочитают не упоминать.

В комментариях жители страны-агрессора РФ требуют ударить по Киеву ядерным оружием и в очередной раз пишут о "красных линиях". Что пишут россияне:

"Да такой взрыв в Киеве видно было"

"Все. Это предел. Мочить!"

"Хороший ответ нужен. Жалко, не всегда это делаем"

"Мы даже аэропорт Борисполь не можем сделать нерабочим. Там самолёты летают давно и даже гражданские рейсы уже планируют запускать, вот настолько мы ничего не можем"

"Глава ВС ВСУ уже объявил летчикам благодарность. В российских военных пабликах пишут, что были Скальпы/Шторм Шедоу. И не спрашивайте меня, где ПВО. Сам интересуюсь"

"Десантный корабль подорвали. За 2 года сво так и не научились прикрывать свой флот".

Взрыв и мощный пожар в порту Феодосии

В ночь на 26 декабря Силы обороны Украины уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск". Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

"А флота на россии становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом ЧФ рф - крейсером "Москва", направляется большой десантный корабль "Новочеркасск", - написал он.

Олещук поблагодарил пилотов Воздушных сил и всех причастных за филигранную работу.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по российскому большому десантному кораблю "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии (Крым) в ночь на 26 декабря.

"Около 02:30 26 декабря тактическая авиация Воздушных Сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск" в Феодосийском районе", - сообщили в Генштабе.

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