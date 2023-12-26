ВСУ уничтожили БДК 'Новочеркасск' в Феодосии: в Генштабе раскрыли подробности

Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по российскому большому десантному кораблю "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии (Крым) в ночь на 26 декабря.
Отмечается, что удар был нанесен около половины третьего ночи.
"Около 02:30 26 декабря тактическая авиация Воздушных Сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск" в Феодосийском районе", - отметили в Генштабе.
К слову, 26 декабря в стране-агрессоре "отмечает свой День рождения войсковая ПВО или Войска противовоздушной обороны Сухопутных войск РФ".
Telegram-канал Крымский ветер опубликовал фото БДК "Новочеркасск" в порту Феодосии несколько дней назад.
"Возможно, это его последнее фото в боевом состоянии", - говорится в сообщении.
Тем временем Telegram-канал Крымский ветер пишет, что после подрыва БДК "Новочеркасск" пожары наблюдаются не только в порту Феодосии, но и рядом с ним. Зафиксированы два очага в порту и три - за его пределами.
Взрыв и мощный пожар в порту Феодосии
В ночь на 26 декабря Силы обороны Украины уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск". Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.
"А флота на россии становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом ЧФ рф - крейсером "Москва", направляется большой десантный корабль "Новочеркасск", - написал он.
Олещук поблагодарил пилотов Воздушных сил и всех причастных за филигранную работу.
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