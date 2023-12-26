ВСУ уничтожили БДК 'Новочеркасск' в Феодосии: в Генштабе раскрыли подробности

Тактическая авиация Воздушных Сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск" в Феодосийском районе.

https://glavred.info/ukraine/vsu-unichtozhili-bdk-novocherkassk-v-feodosii-v-genshtabe-raskryli-podrobnosti-10527986.html Ссылка скопирована

Удар по БДК "Новочеркасск" был нанесен около половины третьего ночи / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по российскому большому десантному кораблю "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии (Крым) в ночь на 26 декабря.

Отмечается, что удар был нанесен около половины третьего ночи.

"Около 02:30 26 декабря тактическая авиация Воздушных Сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск" в Феодосийском районе", - отметили в Генштабе.

видео дня

К слову, 26 декабря в стране-агрессоре "отмечает свой День рождения войсковая ПВО или Войска противовоздушной обороны Сухопутных войск РФ".

Сводка Ге6нштба ВСУ / facebook.com/GeneralStaff.ua

Telegram-канал Крымский ветер опубликовал фото БДК "Новочеркасск" в порту Феодосии несколько дней назад.

"Возможно, это его последнее фото в боевом состоянии", - говорится в сообщении.

БДК "Новочеркасск" в порту Феодосии / t.me/Crimeanwind

Тем временем Telegram-канал Крымский ветер пишет, что после подрыва БДК "Новочеркасск" пожары наблюдаются не только в порту Феодосии, но и рядом с ним. Зафиксированы два очага в порту и три - за его пределами.

В Феодосии вспыхнули пожары / t.me/Crimeanwind

t.me/Crimeanwind

Карта пожаров после "прилета" по порту Феодосии / t.me/Crimeanwind

Взрыв и мощный пожар в порту Феодосии

В ночь на 26 декабря Силы обороны Украины уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск". Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

"А флота на россии становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом ЧФ рф - крейсером "Москва", направляется большой десантный корабль "Новочеркасск", - написал он.

Олещук поблагодарил пилотов Воздушных сил и всех причастных за филигранную работу.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.