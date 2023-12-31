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Угроза чрезвычайно высока: РФ в любой момент может атаковать Украину ракетами

Ангелина Подвысоцкая
31 декабря 2023, 21:37
Российские оккупанты могут выпустить по Украине сразу 24 ракеты "Калибр".
Ракета Оникс РФ, ПВО ВСУ
РФ в любой момент может атаковать Украину ракетами / Коллаж: Главред, фото: АрміяІнформ, Минобороны РФ

Российские оккупанты в любой момент могут ударить по Украине крылатыми ракетами. Уровень угрозы чрезвычайно высок. Об этом сообщают Силы обороны юга.

Враг вывел в Черное море на боевое дежурство три надводных ракетоносителя.

"На боевое дежурство в Черном море враг вывел три надводных ракетоносителя - два фрегата и МРК", - говорится в сообщении.

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Российские оккупанты могут выпустить по Украине 24 ракеты типа "Калибр".

Атака дронов ночью 31 декабря

В ночь на 31 декабря оккупанты атаковали дронами-камикадзе практически всю территорию Украины. Противовоздушная оборона в Херсонской, Николаевской и Одесской областях работала семь часов.

По данным Воздушных сил, оккупанты запустили 49 беспилотников Shahed-136/131 с трех направлений. Был уничтожен 21 "Шахед".

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что РФ изменила акцент атаки. Большинство ударных дронов было направлено на прифронтовую территорию, а не вглубь Украины. С близкого расстояния "Шахеды" сбивать сложнее.

Кроме того, в ночь на 31 декабря Харьков пострадал от атаки российских ударных дронов. В центре города есть попадания. Вспыхнули пожары. Информация о пострадавших уточняется.

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