Атаковали практически всю Украину: в ВСУ раскрыли детали ночной атаки дронов

Подразделения противовоздушной обороны результативно отработали в Николаевской и Одесской областях.

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Ночная атака дронов продолжалась семь часов / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

В ночь на 31 декабря оккупанты атаковали дронами-камикадзе практически всю территорию Украины. Сначала беспилотники направлялись по прифронтовым территориям, далее - по более глубокому тылу. Подробности ночной атаки раскрыла глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, противовоздушная оборона в Херсонской, Николаевской и Одесской областях работала семь часов.

"Подавляющее большинство сбитых дронов - на Одесчине, в Николаевской области также есть результаты. На Херсонщине, к сожалению, произошло попадание. Но враг продолжает бить по тем населенным пунктам, которые уже и так сильно пострадали от предыдущих атак. Информации о пострадавших пока не поступало", — сказала Гуменюк в эфире телемарафона. видео дня

Вечером 30 декабря тактическая авиация РФ ударила по Одессе.

"Самолеты тактической авиации очень осторожны в акватории Черного моря после того, как потеряли там очередной Су. Они все же рискнули и выпустили с того направления ракету Х-59, попавшую по открытой территории одного из предприятий Одессы. Но взрывная волна была ощутима даже в местах скопления людей. Для людей это очень мощный сигнал, что бдительности терять нельзя", — отметила Гуменюк.

Тем временем в Силах обороны Юга уточнили, что подразделения противовоздушной обороны результативно отработали в Николаевской и Одесской областях, уничтожив 1 и 6 "шахедов", соответственно.

"Не удалось избежать попаданий на Херсонщине, там повреждено несколько частных домов в Тягинской общине. В Одесской области обломками сбитого вражеского БпЛА в прибрежной зоне Одесского района вызван пожар на открытой территории. Огонь оперативно ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Атака РФ на Харьков

В ночь на 31 декабря Харьков пострадал от атаки российских ударных дронов. В центре города есть попадания. Вспыхнули пожары. Информация о пострадавших уточняется.

Вечером 30 декабря нанесли по Харькову ракетный удар.

Россияне в 19:00 ударили по городу ракетами типа С-300 с территории Беларуси. В результате пострадал гостиничный комплекс Kharkiv Palace Hotel, а также одна из ракет попала в жилой дом.

21 человек пострадал, среди них 11 женщин и 10 мужчин.

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