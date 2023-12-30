Россияне ударили по центру Харькова: есть пострадавшие

Российская ракета попала в жилой дом, также разрушениям подвергся отель.

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В центре Харькова "прилет" в жилой дом / Коллаж: Главред, фото: скрин t.me/prokuratura_kharkiv, t.me



В субботу, 30 декабря, россияне ударили ракетами по центру Харькова. В результате удара пострадали 20 человек. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Прилет в жилой дом в центре города. Серьезные разрушения, пожар. Информация о пострадавших уточняется. Есть еще разрушение гражданской инфраструктуры", - заявил Терехов.

Глава ОВА Олег Синегубов подтвердил, что восьмерых пострадавших госпитализировали. Четыре человека находятся в среднем состоянии, в остальные четверо - в легком.

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"Среди пострадавших в результате удара оккупантов по многоквартирному жилому дому - парень 16 лет, госпитализирован с осколочными ранениями в лечебное учреждение, состояние - среднее", - сообщил Синегубов.

Россияне в 19:00 совершили ракетный удар с территории Беларуси. За данными прокурора Харьковской области Александра Фильчакова, для удара оккупанты использовали ракеты типа С-300. В результате удара пострадал гостиничный комплекс Kharkiv Palace Hotel, а также одна из ракет попала в жилой дом.

Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, спасатели оказали в медицинскую помощь 7 людям, из которых 2 детей. Среди пострадавших – журналист из Великобритании.

"Спасатели и полицейские эвакуировали из поврежденного дома 8 человек, передав их врачам и психологам", - отметил Клименко.

По словам главы ОВА, разрушениям подверглись лечебные учреждения, многоквартирные жилые дома, магазины и инфраструктура общественного транспорта. На месте происшествия работают медики, спасатели и правоохранители.

Ракетный удар 29 декабря

Напомним, ночью 29 декабря россияне атаковали Украину с помощью дронов и ракет. Взрывы произошли во Львове, Харькове, Черкассах и других городах.

Как сообщал Главред, оккупанты совершили три волны ракетных ударов по Харькову в пятницу утром. Вследствие этого в городе зафиксировали 22 прилета ракет. Атаки были направлены на гражданские объекты.

Также харьковские спасатели спасли мужчину, которого зажала бетонная глыба разрушенного здания во время ракетного удара России. Сотрудники ГСЧС быстро и профессионально освободили пострадавшего, используя специальное оборудование для разборки завалов.

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