Россияне ударили по центру Харькова: есть пострадавшие

В субботу, 30 декабря, россияне ударили ракетами по центру Харькова. В результате удара пострадали 20 человек. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
"Прилет в жилой дом в центре города. Серьезные разрушения, пожар. Информация о пострадавших уточняется. Есть еще разрушение гражданской инфраструктуры", - заявил Терехов.
Глава ОВА Олег Синегубов подтвердил, что восьмерых пострадавших госпитализировали. Четыре человека находятся в среднем состоянии, в остальные четверо - в легком.
"Среди пострадавших в результате удара оккупантов по многоквартирному жилому дому - парень 16 лет, госпитализирован с осколочными ранениями в лечебное учреждение, состояние - среднее", - сообщил Синегубов.
Россияне в 19:00 совершили ракетный удар с территории Беларуси. За данными прокурора Харьковской области Александра Фильчакова, для удара оккупанты использовали ракеты типа С-300. В результате удара пострадал гостиничный комплекс Kharkiv Palace Hotel, а также одна из ракет попала в жилой дом.
Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, спасатели оказали в медицинскую помощь 7 людям, из которых 2 детей. Среди пострадавших – журналист из Великобритании.
"Спасатели и полицейские эвакуировали из поврежденного дома 8 человек, передав их врачам и психологам", - отметил Клименко.
По словам главы ОВА, разрушениям подверглись лечебные учреждения, многоквартирные жилые дома, магазины и инфраструктура общественного транспорта. На месте происшествия работают медики, спасатели и правоохранители.
Ракетный удар 29 декабря
Напомним, ночью 29 декабря россияне атаковали Украину с помощью дронов и ракет. Взрывы произошли во Львове, Харькове, Черкассах и других городах.
Как сообщал Главред, оккупанты совершили три волны ракетных ударов по Харькову в пятницу утром. Вследствие этого в городе зафиксировали 22 прилета ракет. Атаки были направлены на гражданские объекты.
Также харьковские спасатели спасли мужчину, которого зажала бетонная глыба разрушенного здания во время ракетного удара России. Сотрудники ГСЧС быстро и профессионально освободили пострадавшего, используя специальное оборудование для разборки завалов.
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