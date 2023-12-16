Угроза наступления на Харьков: бронеколонны РФ пошли на штурм — Bild

Российские бронегруппы второй день подряд штурмуют позиции ВСУ в районе Синьковки.

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РФ идет в наступление бронеколоннами / Колаж Главред, фото: ГУР, Міноборони РФ

На Купянском направлении максимально напряженная ситуация, оккупанты РФ идут в массированное наступление.

В районе населенного пункта Синьковка несколько дней захватчики атакуют бронеколоннами. Оккупанты "прут колоннами уже второй день", сообщает Telegram-канал "Розвідка Ноєм" и публикует соответствующее видео.

По его данным, украинские бойцы делают все, чтобы уничтожить бронеколонны РФ, в чем помогают так называемые "птички", выявляющие и корректирующие артиллерию.

видео дня

Смотрите видео - РФ бросает новые колонны в наступление:

/ Скриншот

Угроза для Харькова

О том, что российские войска активизировались под Купянском и не теряют надежду захватить Харьков предупреждает в соцсети Х (Twitter) военный обозреватель Bild Юлиан Репке.

По его словам, российские бронегруппы второй день подряд штурмуют позиции ВСУ в районе Синьковки.

"Девять российских танков и БТР атакуют Синьковку к северу от Купянска. Массированный наземный штурм второй день подряд. Россияне серьезно настроены на наступление на Харьков", — написал Репке.

Ситуация на Купянском направлении

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия "хочет" захватить Купянск: в ВСУ раскрыли планы Путина. Планы российских оккупантов по Харьковской области не ограничиваются намерениями захватить Купянск, рассказал представитель ВСУ Владимир Фитьо.

Ранее военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко рассказал, что войска РФ еще с лета пытаются занять Синьковку под Купянском, но безуспешно. Согласно его оценке, у россиян до конца года вряд ли есть перспективы на данном направлении.

Как сообщалось ранее, россияне готовят новое наступление на Купянск, говорил Владимир Фитьо. По его словам, оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ для захвата города.

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