Россияне готовят новое наступление на Купянск: в ВСУ сообщили о ситуации на фронте

В ВСУ отметили, что россияне уменьшить использование беспилотников на Купянском направлении ведения боевых действий из-за неблагоприятной погоды и морозов.

https://glavred.info/ukraine/rossiyane-gotovyat-novoe-nastuplenie-na-kupyansk-v-vsu-soobshchili-o-situacii-na-fronte-10523825.html Ссылка скопирована

Россияне пытаются захватить плацдарм для наступления на Купянск / Коллаж Главред, фото: фото t.me_V_Zelenskiy_official, Минобороны РФ

Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Купянска и захватить этот стратегически важный город. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

"Враг не отказывается от своих планов по повторной оккупации Купянска, пытается выйти на рубежи Синьковки для создания будущего плацдарма для наступления на Купянск", – сказал Фитьо.

По его словам, Купянск является ключевым логистическим центром, через который в течение периода оккупации с 27 февраля по 10 сентября 2022 года осуществлялось снабжение российских войск.

видео дня

Владимир Фитьо добавил, что в последние сутки на данном направлении были дожди и мороз. В таких погодных условиях беспилотные летательные аппараты (БпЛА) не смогли совершать полеты, затрудняя наблюдение за противником. Это привело к меньшей активности россиян. Силам обороны Украины удалось отбить семь атак, в частности вблизи Синьковки и Новоселовского, уничтожить 17 единиц техники, включая танк и боевую машину пехоты и 109 врагов.

"Оккупанты провели 399 обстрелов артиллерией и минометами. Из-за погоды, использование дронов было ограничено. Россияне использовали только три беспилотника, по сравнению с обычными 15-30", - отметил Владимир Фитьо.

Боевые действия на Купянском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ВСУ отметили, что оккупанты продолжают активные штурмовые операции на направлении Купянска. Российские войска пытаются продвинуться к Синьковке с целью захвата этого населенного пункта.

Российское командование, потеряв значительное количество военных на Купянском направлении, начало переброска резервных сил на этот участок фронта. Однако силы обороны Украины немедленно приняли соответствующие меры и ликвидировали эти резервные силы. Об этом сообщила пресс-секретарь 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Надежда Замрига.

Кремль, вероятно, отдал приказ российским войскам захватить Авдеевку в Донецкой области и Купянск в Харьковской области до так называемых выборов президента Российской Федерации, запланированных на март следующего года. Об этом сообщили аналитики из Института изучения войны.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.