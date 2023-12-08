РФ усиливает натиск на Купянск: враг перебрасывает силы, чтобы создать плацдарм

Оккупанты атакуют по всей линии фронта и пытаются захватить Синьковку.

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Россияне наступают на Купянском направлении / Коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВС Украины

Оккупанты продолжают активные штурмовые действия на Купянском направлении. Также зафиксировано перемещение дополнительных сил противника. Россияне пытаются продвинуться к Синьковке с целью захвата этого населенного пункта. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

"Враг пытается захватить Синьковку, чтобы создать плацдарм возле Купянска", - подчеркнул Фитьо.

По его словам, ситуация на Купянском направлении является напряженной, российские силы проявляют активность по всей линии фронта. Вооруженные силы Украины успешно отражают атаки и наносят врагу значительные потери.

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Синьковка на карте DeepState / Фото: Скрин deepstatemap.live

Представитель командования Сухопутных войск также отметил на данном направлении интенсивное использование авиации и дронов-камикадзе российскими войсками. Кроме этого, россияне обстреляли артиллерией позиции ВСУ 477 раз за последние сутки.

За минувшие сутки силы обороны на Купянском направлении ликвидировали 224 солдата Российской Федерации, 16 беспилотников и 23 единицы техники, включая 1 танк и 3 бронированные машины.

Война в Украине

Напомним, на Авдеевском направлении ситуация остается напряженной. Русские оказывают давление по всей линии обороны вокруг города, используя многочисленные пехотные группы.

Также в этом году зима стала испытанием для FPV-дронов из-за необычных условий. Раньше их не использовали в мороз. Холод быстро разряжает аккумуляторы, поэтому сложно предсказать, сколько дронов сможет работать. Кроме того, при сильной влажности оптика обмерзает, что затрудняет работу.

Как сообщал Главред, ситуация на фронте обостряется, Россия повышает давление на Украину и не сигнализирует о готовности отказаться от своей военной цели – захвата Украины. Перед Украиной может возникнуть потребность перейти к обороне, а потому дальнейший контрнаступление может состояться только весной 2025 года при таких обстоятельствах.

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