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"Враг давит": оккупанты терпят колоссальные потери в "мясных штурмах" - Барабаш

Руслана Заклинская
8 декабря 2023, 18:05
Свои неудачи российские захватчики компенсируют многочисленными обстрелами позиций ВСУ и города.
'Враг давит': оккупанты терпят колоссальные потери в 'мясных штурмах' - Барабаш
Враг давит по всей линии обороны вокруг Авдеевки / Коллаж: Главред, фото: facebook.com / GeneralStaff.ua, twitter.com/poroshenko

Ситуация на Авдеевском направлении остается напряженной. Противник давит по всей линии обороны вокруг города, используя множество пехотных групп. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш телеканалу "Эспрессо".

В связи с непогодой, оккупанты не могут использовать технику, поэтому они все чаще прибегают к "мясным" штурмам, разворачивая больше личного состава.

"Враг давит по всей линии обороны вокруг города. Русские применяют много пехотных групп. Сейчас погодные условия не дают оккупантам использовать технику, поэтому все чаще они применяют "мясные" штурмы, бросая в бой все больше личного состава. Но у россиян ничего не выходит на линии фронта, поэтому эти неудачи враг компенсирует количеством обстрелов по позициям ВСУ на линии обороны и по городу", - сказал глава Авдеевской МВА.

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Барабаш подчеркнул, что, несмотря на попытки россиян, Вооруженные Силы Украины отстаивают свои позиции. Однако оккупанты компенсируют свои неудачи многочисленными обстрелами позиций ВСУ и города.

Он также отметил, что на Авдеевском направлении усложнена логистика из-за обстрелов дорог FPV-дронами. Через это ограничивается доставка продовольствия, медикаментов и предметов гигиены.

"Оккупанты бьют по дороге FPV-дронами и это очень усложняет нам логистику. Несмотря на резервы, которые есть в городе, продуктов, медицины, гигиены, мы понимаем, что их нужно обновлять. Потому что дальше будет только сложнее", - добавил Барабаш.

Боевые действия вблизи Авдеевки

Напомним, захват Авдеевки для России не является стратегически важным. Президент РФ приказал оккупантам окружить город до 15 декабря, учитывая политические мотивы. Диктатор планирует использовать этот успех в своей речи за 90 дней до президентских выборов в России.

Также российские оккупанты совершили ограниченное продвижение под Авдеевкой и захватили украинские позиции во время внезапного штурма возле Бахмута. В то же время, украинские силы удачно отбили атаки в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки, сообщил украинский Генштаб.

Как сообщал Главред, большое количество атак под Авдеевкой продлится еще неделю. Эта активность связана с избирательным процессом в России и, вероятно, продлится до объявления Путином своего участия в выборах.

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война в Украине Авдеевка штурмы война России и Украины
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