В России признали 'мясные штурмы' ВС РФ под Авдеевкой: город хотят захватить к Новому году

По словам родственников мобилизованных РФ, после взятия Авдеевки Путин пойдет на переговоры с Украиной.

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Россияне продолжают штурмовать Авдеевку / Коллаж Главреда. Фото: Instagram libkos, Разведка Ноем

Родственники российских мобилизованных пожаловались своему диктатору Владимиру Путину на "мясные штурмы" оккупантов под Авдеевкой, пишет издание Важные истории.

В письме к кремлевскому главе, которое подписали более 100 человек, родственники военнослужащих в/ч 95411 назвали действия командования РФ "намеренным истреблением".

По словам россиян, оккупантов удерживают в окопах в 700 м от Авдеевки под обстрелами ВСУ более 10 месяцев.

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Кроме того, родственники мобилизованных в комментарии журналистам пересказывают приказ, в котором сообщалось, что Авдеевку ВС РФ хотят "взять" к Новому году - а потом якобы пойти на переговоры с Украиной.

"25 (ноября) у них там на месте вышел очередной указ, чтобы легкие и средние (раненые) долечивались уже в окопах. "Дээнэровские" вообще не жалеют: собирают остатки - и опять в штурм. Торопятся, пока (украинцы) в раздрае, гонят к прямой линии (Путина) и Новому году. Результат какой-то нужен. Все вокруг говорят, что возьмем Авдеевку, и дальше - переговоры", - рассказала СМИ супруга одного из мобилизованных.

C января 2023 года мобилизованные в/ч 95411 проходили военную службу в террористической группировке "ДНР", однако затем были переданы под командование 1-го армейского корпуса террористов "ДНР". При этом, по словам родственников, "никто из них на эту тему ничего не подписывал".

Ситуация на фронте

Россия активизировала наступательные действия по всем направлениям на востоке Украины. Под ударом ВС РФ прежде всего Авдеевка, Бахмут и Марьинка.

СМИ и OSINT-эксперты утверждают, что, несмотря на колоссальные потери в мясных штурмах, оккупантам удалось продвинуться на отдельных участках фронта.

Тем не менее, в командовании опровергают заявления пропагандистов о якобы контроле РФ руин Марьинки.

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