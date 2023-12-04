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На юге - "урожай" из пленных оккупантов, Россия устроила новый "ад" на фронте

Яна Ставская
4 декабря 2023, 22:26
Российское командование гонит оккупантов на позиции ВСУ, не считаясь с собственными колоссальными потерями.
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ВС РФ активизировались по всей линии фронта / Коллаж Главреда. Фото: 47 ОМБр, Минобороны РФ

В течение 4 декабря состоялось 61 боевое столкновение с врагом на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях. В то же время за три недели на юге в плен сдались около 80 российских военных.

Что происходит на фронте по состоянию на вечер 4 декабря

  • Купянское направление

Отбиты 10 атак в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

  • Лиманское направление

Бои идут в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Тернов Донецкой области. Россияне пытались вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых рубежей при поддержке авиации - отражено 8 атак противника.

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  • Бахмутское направление

9 атак оккупантов отражены в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта времен овраг Донецкой области.

  • Авдеевское и Марьинское направления

Россияне безуспешно, при поддержке авиации, пытались прорвать оборону ВСУ. Всего отбиты 12 штурмов российских захватчиков в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного Донецкой области.

По словам представителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Александра Штупуна, на Авдеевском и Марьинском направлениях все еще продолжаются активные пехотные атаки.

В пехотных атаках сегодня потерял еще несколько сотен человек. Но несмотря на тяжелые потери в живой силе, россияне не оставляют попыток захватить Авдеевку.

Также фиксируются случаи отказа российских солдат идти на штурмы. Лесополосы и обочины дорог просто завалены телами российских солдат, отметил Штупун.

  • Запорожское направление

Силы обороны в районе Работино отразили все атаки противника, который пытался восстановить утраченное положение.

Россияне используют меньше техники из-за погодных условий. Кроме того, он отметил, что наши воины очень успешно уничтожают российскую технику.

"Сейчас враг не применяет технику, он просто забрасывает наши позиции мясом", - сообщил он.

Россия активизировала войска по всей линии фронта - главное

Последние дни российские оккупанты перешли к более активным наступательным действиям, в частности на востоке. Экс-командир полка "Азов", заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин считает, что наступательные действия РФ будут и на Авдеевском, и на Купянском, и на Бахмутском направлении. И на других направлениях тоже.

Вместе с тем враг уменьшил использование бронетехники для штурмов на Бахмутском направлении и бросает в бой пехоту. При этом все штурмовые действия россияне осуществляют при поддержке большого количества личного состава.

По словам экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки, война в Украине сейчас не в тупике, а в патовой ситуации, из которой есть выход. Массовое использование ракет дальностью до 500 км позволит украинцам в очень сжатые сроки освободить оккупированный Крым, сказал он.

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