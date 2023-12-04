На юге - "урожай" из пленных оккупантов, Россия устроила новый "ад" на фронте

В течение 4 декабря состоялось 61 боевое столкновение с врагом на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях. В то же время за три недели на юге в плен сдались около 80 российских военных.
Что происходит на фронте по состоянию на вечер 4 декабря
- Купянское направление
Отбиты 10 атак в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
- Лиманское направление
Бои идут в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Тернов Донецкой области. Россияне пытались вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых рубежей при поддержке авиации - отражено 8 атак противника.
- Бахмутское направление
9 атак оккупантов отражены в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта времен овраг Донецкой области.
- Авдеевское и Марьинское направления
Россияне безуспешно, при поддержке авиации, пытались прорвать оборону ВСУ. Всего отбиты 12 штурмов российских захватчиков в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного Донецкой области.
По словам представителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Александра Штупуна, на Авдеевском и Марьинском направлениях все еще продолжаются активные пехотные атаки.
В пехотных атаках сегодня потерял еще несколько сотен человек. Но несмотря на тяжелые потери в живой силе, россияне не оставляют попыток захватить Авдеевку.
Также фиксируются случаи отказа российских солдат идти на штурмы. Лесополосы и обочины дорог просто завалены телами российских солдат, отметил Штупун.
- Запорожское направление
Силы обороны в районе Работино отразили все атаки противника, который пытался восстановить утраченное положение.
Россияне используют меньше техники из-за погодных условий. Кроме того, он отметил, что наши воины очень успешно уничтожают российскую технику.
"Сейчас враг не применяет технику, он просто забрасывает наши позиции мясом", - сообщил он.
Россия активизировала войска по всей линии фронта - главное
Последние дни российские оккупанты перешли к более активным наступательным действиям, в частности на востоке. Экс-командир полка "Азов", заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин считает, что наступательные действия РФ будут и на Авдеевском, и на Купянском, и на Бахмутском направлении. И на других направлениях тоже.
Вместе с тем враг уменьшил использование бронетехники для штурмов на Бахмутском направлении и бросает в бой пехоту. При этом все штурмовые действия россияне осуществляют при поддержке большого количества личного состава.
По словам экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки, война в Украине сейчас не в тупике, а в патовой ситуации, из которой есть выход. Массовое использование ракет дальностью до 500 км позволит украинцам в очень сжатые сроки освободить оккупированный Крым, сказал он.
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