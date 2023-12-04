Россия начала наступление на востоке Украины: экс-командир 'Азова' рассказал о большой опасности

Экскомандир полка "Азов", заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что российские оккупанты перешли к более активным наступательным действиям, в частности на востоке.
"Для нас это не является какой-то неожиданностью: они накапливали силы все это время, да и сейчас продолжают это делать", - написал Жорин в своем Telegram.
Военный считает, что наступательные действия РФ будут и на Авдеевском, и на Купянском, и на Бахмутском направлении. И на других направлениях тоже.
"Стоит осознать, что враг не собирается останавливаться на каких-то отдельных целях - городах, улицах. Будет давить пока может, потому что основная его цель - уничтожение всей Украины. Обманывать себя, что промежуточных целей достаточно, очень для нас опасно", - подчеркнул заместитель командира 3-й штурмовой бригады.
Ситуация на фронте: что известно
Напомним, что эксперт дал прогноз наступления ВСУ зимой. Эксперт Георгий Тука рассказал, что все будет зависеть от погоды и активного использования тяжелой бронированной техники на двух этапах.
ВСУ начали движение на новом направлении фронта. Российские оккупанты продолжают наступательные действия почти по всей линии боевых действий. В то же время, силы обороны Украины на некоторых участках продолжают продвижение вперед.
В ВСУ раскрыли потери врага на Бахмутском направлении. Украинские военные раскрыли потери оккупантов на Бахмутском направлении и сообщили об успешных оборонительных действиях Сил обороны сразу на нескольких направлениях вблизи города.
Больше военных новостей:
- Россияне расстреляли украинских пленных: в ВСУ подтвердили гибель военных
- "Самостоятельно мы не вытащим": майор ВСУ рассказал об угрозе Третьей мировой
- "Их было не двое, а группа": сержант подразделения рассказал подробности расстрела военных ВСУ