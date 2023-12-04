Россия начала наступление на востоке Украины: экс-командир 'Азова' рассказал о большой опасности

Максим Жорин рассказал, что наступательные действия РФ будут и на Авдеевском, и на Купянском, и на Бахмутском направлении.

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Ситуация на фронте напряженная / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны

Экскомандир полка "Азов", заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что российские оккупанты перешли к более активным наступательным действиям, в частности на востоке.

"Для нас это не является какой-то неожиданностью: они накапливали силы все это время, да и сейчас продолжают это делать", - написал Жорин в своем Telegram.

Военный считает, что наступательные действия РФ будут и на Авдеевском, и на Купянском, и на Бахмутском направлении. И на других направлениях тоже.

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"Стоит осознать, что враг не собирается останавливаться на каких-то отдельных целях - городах, улицах. Будет давить пока может, потому что основная его цель - уничтожение всей Украины. Обманывать себя, что промежуточных целей достаточно, очень для нас опасно", - подчеркнул заместитель командира 3-й штурмовой бригады.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что эксперт дал прогноз наступления ВСУ зимой. Эксперт Георгий Тука рассказал, что все будет зависеть от погоды и активного использования тяжелой бронированной техники на двух этапах.

ВСУ начали движение на новом направлении фронта. Российские оккупанты продолжают наступательные действия почти по всей линии боевых действий. В то же время, силы обороны Украины на некоторых участках продолжают продвижение вперед.

В ВСУ раскрыли потери врага на Бахмутском направлении. Украинские военные раскрыли потери оккупантов на Бахмутском направлении и сообщили об успешных оборонительных действиях Сил обороны сразу на нескольких направлениях вблизи города.

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