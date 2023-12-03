Россияне расстреляли украинских пленных: в ВСУ подтвердили гибель военных

В Вооруженных силах Украины подтвердили информацию о том, что российские захватчики расстреляли украинских военнопленных.
"Российская Федерация в очередной раз нарушила законы и обычаи войны, нормы международного права. На кадрах, опубликованных в медиа, изображена казнь двух военнопленных Вооруженных Сил Украины. По подтвержденной информации, российские оккупанты в очередной раз коварно расстреляли безоружных солдат", - сообщили в Telegram-канале "СтратКом ЗСУ".
В ВСУ призвали международное сообщество отреагировать и привлечь военное руководство России к ответственности.
"Призываем международное сообщество осудить действия России и привлечь военное руководство страны-агрессора к ответственности", - написали на канале.
Расстрел украинских военнопленных: что известно
Напомним, что под Авдеевкой россияне расстреляли безоружных бойцов ВСУ, сдавшихся в плен. Отмечается, что оккупанты зашли на позиции 45-го ОСБ. При этом бойцы ВСУ были вынуждены сдаваться из-за нехватки БК.
В Украине отреагировали на расстрел пленных бойцов ВСУ. В Вооруженных силах Украины проверяют видео расстрела российскими оккупантами украинских военных, которые сдавались в плен, предположительно, возле Степного Донецкой области.
Раньше оккупанты расстреляли нашего защитника за слова "Слава Украине". В Сети появилось страшное видео расстрела украинского военного российскими оккупантами. Армия Путина совершили очередное страшное военное преступление.
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