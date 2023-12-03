Много снега и сильный ветер: в ISW раскрыли, как непогода на фронте замедляет войну

Оккупанты продолжают активно использовать авиацию на Бахмутском направлении.

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Непогода на фронте замедляет наступление / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны

В новом отчете Института изучения войны сообщили, что темп боевых действий на фронте значительно замедлится из-за сложных погодных условий, но полностью война не будет останавливаться.

В сообщении ISW указывается, что по данным украинских военных, несмотря на большое количество снега и мощный ветер, захватчики продолжают активно использовать авиацию на Бахмутском направлении.

Кроме того, пока погода особо не повлияла на работу российской артиллерии. О том российские источники утверждают, что погодные условия не позволяют в достаточном количестве использовать беспилотник.

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Грязь также замедляет продвижение пехоты и колесной техники. Россияне жалуются, что сейчас могут передвигаться только на гусеничных машинах, которые в большом дефиците. Россияне пожаловались на интенсивную работу украинской артиллерии.

Ситуация на фронте: продвижение ВСУ

Напомним, что в ВСУ раскрыли потери врага на Бахмутском направлении. Сообщили, что обстановка на данном направлении бововых действий достаточно динамичная. За сутки силы обороны отбили 21 вражескую атаку в районе нескольких населенных пунктов.

ВСУ оттеснили оккупантов вблизи Бахмута и Авдеевки. Аналитики ISW отмечают, что российские войска 1 декабря продолжали наступательные операции близ Бахмута, но не осуществили ни одного подтвержденного продвижения.

Офицер ВСУ рассказал, что россияне могут начать штурм Авдеевки. Промзона может стать так называемой "серой зоной", а оккупанты могут начать уличные бои уже в самом городе. Офицер спрогнозировал развитие событий в районе Авдеевки.

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