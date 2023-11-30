'Надо открыть границы': эксперт объяснил, что будет с населением Украины после окончания войны

У нас неизбежно будут демографические проблемы, связанные с потерей населения, отметил Георгий Тука.

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Какой будет Украина после окончания войны / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, Главред

Мужское население существенно сократится после окончания войны, большинство женщин и детей, выехавших за границу, уже не вернутся, специалисты уехали в другие страны и тоже вряд ли вернутся.

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью Главреду рассказал, какой будет Украина после войны в демографическом смысле.

Эксперт считает, что эта проблема достаточно серьезная. Это признают практически все.

"От профессиональных людей я слышал о том, что Украине после войны придется открыть границы для привлечения иностранной рабочей силы. Но, глядя на то, что сегодня происходит в Европе, США, Канаде и других странах мира (я имею в виду демонстрации в поддержку террористов ХАМАС), я категорически против и костьми лягу, чтобы не позволить нам пойти на подобный шаг, как это в свое время сделали Франция и Германия, да еще и заставили другие страны Европейского Союза пойти таким путем", - подчеркнул Тука.

Он также добавил, что не все согласились, некоторые страны Евросоюза категорически стояли на своем, платили штрафы за отказ выполнять решения европейской бюрократии, но они защитили свои страны и свое население от этой дикой орды, которой не место в цивилизованном мире.

"Поэтому, несмотря на то, что у нас неизбежно будут демографические проблемы, связанные с потерей населения, компенсировать эти потери такими персонажами я категорически против", - добавил Тука.

Смотрите видео чата с Георгием Тукой, где он делится собственным прогнозом относительно дальнейшего течения войны в Украине:

Напомним, что эксперт объяснил о возможном расширении фронта в Украине. Если Кремль захочет расширить фронт в Украине, то российские оккупанты могут начать снова наступление с севера, считает Черник.

Украина оттеснила Черноморский флот и разблокировала зерновой коридор. Силы обороны Украины оттеснили флот агрессора России в Черном море, разблокировали маршруты для экспорта зерна и освободили 50% территорий, которые захватили россияне.

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