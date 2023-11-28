'Процессы обостряются': возможен ли дворцовый переворот в России - Тука

В России существует внутренний кофликт между двумя вертикалями и горизонталями элит, которые конкурируют между собой.

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Насколько возможен государственный переворот в России / Коллаж: Главред, фото: Главред, скрин с видео

Сейчас дворцовый переворот в России маловероятный. Пока объективных предпосылок для переворота не наблюдается. Такое мнение высказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука во время видеочата на Главреди.

"На сегодняшний день объективных предпосылок для дворцового переворота в России нет. Команда Путина довольно мощная. Хотя есть данные о том, что внутри существует по меньшей мере две вертикали, которые между собой конкурируют, и две горизонтали, которые также между собой конкурируют", - сказал Георгий Тука.

По его словам, на сегодняшний день команда Путина довольно мощная. Хотя есть свидетельства того, что внутри есть как минимум две вертикали, которые конкурируют друг с другом, и две горизонтали, которые также конкурируют. Горизонтали -э то силовики и финансово-экономическое крыло. Вертикали - это ФСБ и Главное управление генерального штаба РФ. Несмотря на то, что в системе возможны конфликты между этими фракциями, Тука утверждает, что эти противоречия не приводят к радикальным изменениям.

"В этих конфигурациях происходят определенные процессы, так было всегда. Периодически эти процессы обостряются. Но как свидетельствует опыт, к каким - то радикальным изменениям подобные обострения не приводят", - добавил он.

Эксперт также отметил, что финансово-экономическое крыло Кремля уже не устраивают действия Путина, которые привели к экономическим проблемам в России.

Смотрите видео чата с Георгием Тукой, где он делится собственным прогнозом относительно дальнейшего течения войны в Украине:

Кто такой Георгий Тука Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Переворот в России

Напомним, представитель военной разведки высказался относительно информации, которая поступала из анонимных российских Telegram-каналов, о возможном государственном перевороте в России. Эта информация не была проверена и выглядит направленной, прежде всего, на внутреннее российское потребление и имеет определенные определенные цели.

Также экономический аналитик Тарас Загородний высказал мнение, что в России на сегодняшний день вероятнее, что произойдет гражданская война или дворцовый переворот. Он подчеркнул, что Россия стоит перед неожиданной сменой власти, и учитывая наличие значительного количества вооруженных людей и оружия в стране, это может иметь серьезные последствия.

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