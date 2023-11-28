РФ ударила ракетой по Кривому Рогу: первые подробности

Подробности атаки власти пока что не уточняют. По их данным, все детали сейчас устанавливаются.

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Ночью РФ ударила ракетой по Кривому Рогу / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, скриншот

В ночь на 28 ноября российские оккупанты ударили ракетой по городу Кривой Рог. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Подробности атаки чиновник не уточнил, отметив лишь, что все детали сейчас устанавливаются.

Кроме того, по его словам, из тяжелой артиллерии российская армия обстреляла Марганецкую общину Никопольского района. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Информацию об ущербе, причиненном оккупантами, уточняют спасатели.

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"На остальной территории области было спокойно. Без вражеских атак", - отметил Лысак.

Как сообщал Главред, 7 ноября российские оккупанты нанесли удар возле Кривого Рога в Днепропетровской области. Захватчики атаковали инфраструктурный объект.

Ранее оккупанты атаковали Кривой Рог ракетами и дронами. В результате произошли разрушения на объекте промышленной инфраструктуры.

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