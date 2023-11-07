Возле Кривого Рога был 'прилет': оккупанты ударили по инфраструктурному объекту

Российские захватчики нанесли удар по одному из инфраструктурных объектов, сообщили власти области.

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Оккупанты ударили по инфраструктурному объекту возле Кривого Рога/ коллаж: Главред, фото иллюстративные: ua.depositphotos.com, открытые источники

Российские оккупанты днем во вторник, 7 ноября, нанесли удар возле Кривого Рога в Днепропетровской области.

Воздушная тревога прозвучала около 12:00, через несколько минут после этого раздались взрывы. Информацию о взрывах подтвердил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрыв. Соблюдаем информационную гигиену", – написал Вилкул в Telegram.

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После этого детали удара рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он сообщил, что российские захватчики ударили по инфраструктурному объекту.

"Оккупанты ударили по инфраструктурному объекту вблизи Кривого Рога. Предварительно, из-за "прилета" люди не пострадали. Остальную информацию выясняем", – рассказал Лысак.

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