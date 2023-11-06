Оникс, Искандер-М и более десятка "шахедов": ночью РФ атаковала три региона Украины

В Одессе взрывной волной изуродовано несколько многоэтажных жилых домов, музей в исторической части города, отнесенный к наследию ЮНЕСКО.

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Последствия ночной атаки российских оккупантов / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes, МО рф

В ночь на понедельник, 6 ноября, в южных регионах гремели взрывы - оккупанты атаковали разными типами ракет и ударными дронами.

Как сообщили в Силах обороны Юга, по Одессе оккупанты ударили предположительно ракетами "Оникс" и "Искандер-М". Удары пришлись по центру города и по законсервированному промышленному зданию.

Взрывной волной изуродовано несколько многоэтажных жилых домов, музей в исторической части города, отнесенный к наследию ЮНЕСКО.

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"Атака ударных дронов типа "Shahed-131/136" была интенсивной и плотной, направлена по припортовой инфраструктуре Одессы", - говорится в сообщении.

15 дронов уничтожены силами противовоздушной обороны.

"К сожалению, попаданием повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, автомобили с зерном. Пожар оперативно ликвидирован", - отметили в Силах обороны Юга.

Также враг направил противорадиолокационную ракету Х-31П по Херсону. Она повредила 5-этажный жилой дом. Информации о пострадавших нет.

Х-59, выпущенная по Николаевской области, уничтожена силами противовоздушной обороны.

Ракетный удар по Одессе

Вечером в воскресенье, 5 ноября, российские оккупанты атаковали Одесскую область. В результате "прилетов" повреждены жилые дома, пострадало здание Художественого музя. Также есть раненые.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что пять человек получили ранения в результате ночной атаки российских оккупантов по Одессе.

У пострадавших зафиксированы осколочные ранения. Все госпитализированы, медики оказывают всю необходимую помощь.

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