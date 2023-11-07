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Еврокомиссия оценила готовность Украины к вступлению в ЕС: сколько критериев выполнено

Руслана Заклинская
7 ноября 2023, 13:02
Вместе с оценкой выполненных критериев Еврокомиссия предоставила Украине рекомендации по их дальнейшему выполнению.
Еврокомиссия оценила готовность Украины к вступлению в ЕС: сколько критериев выполнено
Еврокомиссия оценила готовность Украины к переговорам о вступлении в ЕС / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com УUrsula von der Leyen

Украина успешно выполнила четыре из семи ключевых критериев, сопровождающих предоставление стране статуса кандидата на вступление в Европейского Союза. Остальные три критерия сопровождаются рекомендациями от Еврокомиссии по дальнейшему внедрению. Отчет Еврокомиссии раскрывает детали процесса выполнения критериев, он оказался в доступе Радио Свобода.

Завершенными считаются критерии:

  • внедрение законодательства относительно процедуры отбора судей Конституционного Суда Украины, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;

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  • завершение проверки добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета правосудия и создание Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

  • соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам FATF и одобрение стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора;

  • реформа медиаотрасли приведение украинского законодательства в соответствие с Директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах.

Однако остальные три критерия сопровождаются рекомендациями по дальнейшим мерам. В разделе борьбы с коррупцией Еврокомиссия ожидала назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и директора НАБУ.

В сфере ограничения влияния олигархов, указано, что Украине следует принять закон о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами.

Что касается реформы законодательства о национальных меньшинствах, Еврокомиссия оставляет замечание, что некоторые аспекты еще нуждаются в совершенствовании, в частности путем внесения изменений в законы О государственном языке, СМИ и образовании.

Вступление Украины в Европейский Союз

Напомним, летом 2022 года Евросоюз присвоил Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Для поступления Украина должна была выполнить семь обязательных условий, включая борьбу с коррупцией.

Также, после визита главы Еврокомиссии в Украину, Урсула фон дер Ляйен отметила Украину. Она сказала, что Украина значительно продвинулась на пути к возможному членству в Европейском Союзе.

Недавно предшественник Урсулы фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии, Жан-Клод Юнкер, выразил мнение, что Украина является "непригодной" для членства в ЕС из-за"широко распространенной коррупции на всех уровнях общества".

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