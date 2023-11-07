Еврокомиссия оценила готовность Украины к вступлению в ЕС: сколько критериев выполнено

Украина успешно выполнила четыре из семи ключевых критериев, сопровождающих предоставление стране статуса кандидата на вступление в Европейского Союза. Остальные три критерия сопровождаются рекомендациями от Еврокомиссии по дальнейшему внедрению. Отчет Еврокомиссии раскрывает детали процесса выполнения критериев, он оказался в доступе Радио Свобода.
Завершенными считаются критерии:
внедрение законодательства относительно процедуры отбора судей Конституционного Суда Украины, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;видео дня
завершение проверки добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета правосудия и создание Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам FATF и одобрение стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора;
реформа медиаотрасли – приведение украинского законодательства в соответствие с Директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах.
Однако остальные три критерия сопровождаются рекомендациями по дальнейшим мерам. В разделе борьбы с коррупцией Еврокомиссия ожидала назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и директора НАБУ.
В сфере ограничения влияния олигархов, указано, что Украине следует принять закон о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами.
Что касается реформы законодательства о национальных меньшинствах, Еврокомиссия оставляет замечание, что некоторые аспекты еще нуждаются в совершенствовании, в частности путем внесения изменений в законы О государственном языке, СМИ и образовании.
Вступление Украины в Европейский Союз
Напомним, летом 2022 года Евросоюз присвоил Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Для поступления Украина должна была выполнить семь обязательных условий, включая борьбу с коррупцией.
Также, после визита главы Еврокомиссии в Украину, Урсула фон дер Ляйен отметила Украину. Она сказала, что Украина значительно продвинулась на пути к возможному членству в Европейском Союзе.
Недавно предшественник Урсулы фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии, Жан-Клод Юнкер, выразил мнение, что Украина является "непригодной" для членства в ЕС из-за"широко распространенной коррупции на всех уровнях общества".
Читайте также:
- Пока в пределах Украины российские войска, она не вступит в ЕС - заместитель председателя Еврокомиссии
- Путин совершил две массивные стратегические ошибки в войне против Украины-глава Еврокомиссии
- Еврокомиссия не передаст Украине замороженные резервы РФ-Die Welt