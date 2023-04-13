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Еврокомиссия не передаст Украине замороженные резервы РФ - Die Welt

Ангелина Подвысоцкая
13 апреля 2023, 16:08 обновлено 13 апреля, 16:12
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Юридически Запад не может отдать Украине российские деньги, но может применить "чрезвычайные меры" и передать немного другие средства.
Урсула фон дер Ляйен, деньги
Еврокомиссия не может передать Украине замороженные активы РФ / Коллаж фото офис президента, УНИАН

Запад не может просто передать Украине замороженные резервы Центробанка РФ. Деньги придется вернуть стране-агрессору после завершения войны, которую Путин развязал против Украины. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на документ.

Передать замороженные деньги просто невозможно с юридической точки зрения, говорят в Еврокомиссии.

"Политическая воля есть, но правовые барьеры высокие. Еврокомиссия приходит к отрезвляющему выводу, что замороженные резервы нельзя трогать, поскольку однажды, когда война закончится, их придется вернуть России", — говорится в сообщении.

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Однако в ЕС рассматривают возможность передать Украине российские деньги другими способами. Мера может применить "чрезвычайные меры" и инвестировать замороженные резервы в европейские государственные облигации под 2,6% дохода. Полученная прибыль может быть передана Украине.

Санкции против РФ

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против двух сотен человек, связанных с Российской Федерацией. Президент ввел санкции против 199 граждан РФ и одного украинца – коллаборанта и предателя Юрия Черничука, которого захватчики "назначили" новым "директором" Запорожской АЭС.

Также раньше Евросоюз принял десятый пакет санкций против страны-агрессора РФ. В "черный список" добавили 121 физическое и юридическое лицо, в том числе и тех, кто ответственен за депортацию украинских детей.

12 апреля США ввели против РФ очередной пакет санкций против десятков физических и юридических лиц. В список попал вице-премьер России Марат Хуснуллин. В санкционный список также попали компания "МегаФон", "Юнармия" и АО "Русатом Оверсиз". Помимо этого под американские ограничения попали 19 торговых судов, связанных с РФ.

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