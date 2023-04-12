США наказали Россию новыми жесткими санкциями за войну в Украине

Под ограничениями оказались граждане Венгрии, Кипра, Израиля, Германии, Австрии, Лихтенштейна и Узбекистана.

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Санкции против Россия / depositphotos.com

Соединенные Штаты ввели против России очередной пакет санкций против десятков физических и юридических лиц.

Как сообщает Министерство финансов США, в список попал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

В санкционный список также попали компания "МегаФон", "Юнармия" и АО "Русатом Оверсиз". Помимо этого под американские ограничения попали 19 торговых судов, связанных с РФ.

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Кроме того, США ввели санкции в отношении гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании, бывшего министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

Под ограничениями оказались граждане Венгрии, Кипра, Израиля, Германии, Австрии, Лихтенштейна и Узбекистана, а также международный инвестиционный банк со штаб-квартирой в Будапеште.

Помимо этого Вашингтон ввел санкции против цифрового подразделения USM Telecom холдинга USM, который управляет активами в области металлургии, горной добычи, телекоммуникаций и технологий. В их число входят компании "Металлоинвест", "Удоканская медь" и оператор "МегаФон".

Под ограничениями также попали компания "Металлоинвест" и ЧВК "Патриот".

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против двух сотен человек, связанных с Российской Федерацией. Президент ввел санкции против 199 граждан РФ и одного украинца – коллаборанта и предателя Юрия Черничука, которого захватчики "назначили" новым "директором" Запорожской АЭС.

Также раньше Евросоюз принял десятый пакет санкций против страны-агрессора РФ. В "черный список" добавили 121 физическое и юридическое лицо, в том числе и тех, кто ответственен за депортацию украинских детей.

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