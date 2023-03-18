Украина ввела санкции против более 400 человек и компаний - Зеленский

Большинство тех, кто попал под санкции, являются россиянами и российскими компаниями.

Украина ввела санкции против более 400 человек и компаний / коллаж фото офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Украина ввела новый пакет санкций. Туда попали более 400 человек и компаний. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Среди тех, кто попал под санкции, большинство россиян и российских компаний. Однако также в перечне есть иранские и сирийские лица, которые помогают Путину продолжать эту кровавую войну против Украины.

"Каждый такой наш санкционный шаг мы тщательно прорабатываем. Украинские санкции - это часть глобального давления на Россию. Все, кто производит оружие для террора против Украины, кто помогает России разжигать агрессию, в частности поставляя "Шахеды", кто поддерживает российское разрушение международного права, могут быть лишь маргиналами для мира. Теми, кого привлекут к ответственности за все, что они делают против наших людей, против людей в целом, против международного права", - сказал Владимир Зеленский.

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Украина ввела санкции против более 400 человек и компаний / скриншот с видео

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против двух сотен человек, связанных с Российской Федерацией. Президент ввел санкции против 199 граждан РФ и одного украинца – коллаборанта и предателя Юрия Черничука, которого захватчики "назначили" новым "директором" Запорожской АЭС.

Также раньше Евросоюз принял десятый пакет санкций против страны-агрессора РФ. В "черный список" добавили 121 физическое и юридическое лицо, в том числе и тех, кто ответственен за депортацию украинских детей.

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