"Хранитель ценностей": Путина начали готовить к президентским выборам в РФ

Кремлевские политтехнологи планируют акцентировать внимание на "моральном превосходстве РФ" над другими странами.

Путин готовится к выборам в 2024 году / коллаж фото скриншот из видео, Комсомольская правда

Российский диктатор Владимир Путин, развязавший кровавую войну против Украины, хочет участвовать в выборах 2024 года. Уже идут разговоры о его избирательной кампании, в которой Путин будет как "хранитель традиционных ценностей". Об этом говорили на "закрытом семинаре" администрации Путина, сообщает Медуза.

Кремлевские политтехнологи планируют акцентировать на "моральном превосходстве РФ" над другими странами. Для Путина даже хотят создать проект "ДНК России", в котором будут рассказывать о "российском мировоззрении".

Кроме президентства Путина также обсуждался вопрос относительно оккупированных украинских территорий. Путин хочет, чтобы там развивался российский бизнес и открывались госкомпании РФ. РФ также хочет присоединить к своему составу Абхазию и Южную Осетию.

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Однако неизвестно, сможет ли Путин принять участие в президентских выборах, ведь Международный уголовный суд уже выдал ордер на его арест.

Ордер на арест Путина - что известно

17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей из оккупированных территорий Украины в РФ.

Этот ордер является секретным. Однако также считается, что информирование общественности может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений.

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не будет нести обязательства, связанные с решениями Международного уголовного суда.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что было зафиксировано более 16 тысяч случаев принудительной депортации детей. Украине удалось вернуть лишь 308 детей. Однако настоящее количество депортированных может быть больше.

Стоит отметить, что теперь Путина должны арестовать и передать в суд.

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