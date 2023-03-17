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"Её жизнь очень ограничена": Путин спрятал внебрачную дочь Луизу после полномасштабного вторжения

17 марта 2023, 00:31
19-летнюю Луизу Розову называют внебрачной дочерью Путина от его бывшей любовницы Светланы Кривоногих.
Луиза Розова, Владимир Путин, Светлана Кривоногих
Путин после полномасштабного вторжения скрыл внебрачную дочь Луизу Розову / Коллаж фото соцсети, сайт Кремля, Проект

Дочь Светланы Кривоногих - бывшей любовницы российского диктатора Владимира Путина - внезапно куда-то исчезла. Если ранее 19-летняя Луиза Розова (в марте будет отмечать 20-летие) хвасталась своей роскошной жизнью, то сейчас она даже прекратила освещать свою жизнь в соцсетях. Кстати именно Луизу называют внебрачной дочерью Путина. Об этом сообщает Mirror.

До того как диктатор совершил полномасштабное нападение на Украину, девушка все время путешествовала Европой и даже давала интервью.

Расследователь утверждает, что у Луизы даже был некий модный бизнес, она выступала как ди-джей, но сейчас это все прекратилось.

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"Это выглядит так, будто Путин отменил ее ... Ее жизнь, очевидно, сейчас очень ограничена", - говорится в сообщении.

На странице Луизы 84 тысячи подписчиков. В какой-то момент она вообще перестала публиковать новые посты. Она даже не была замечена на фото её состоятельных друзей, с которыми она ранее путешествовала по миру. Они же продолжают посещать новые страны.

Стоит отметить, что в 2021 году девушку видели в Лувре. В Париже она очень любила отдыхать. Луиза имеет дом в Монако. А её мама Светлана Кривоногих считается одной из самых богатых женщин России.

Напомним, ранее дочь Светланы Кривоногих Елизавета публиковала провокационное видео. Девушка в своем Instagram показала видео, на котором снялась в расстегнутой рубашке на голое тело, едва прикрывающей грудь. Кривоногих на видео позировала без лифчика. В то же время она акцентировала внимание на массивной, возможно, золотой цепочке на шее.

Ранее у любовницы президента страны-агрессора Владимира Путина Светланы Кривоногих есть еще одна элитная квартира в РФ. Как пишут журналисты, 130-метровая квартира находится в историческом центре Санкт-Петербурга на Большой Московской улице.

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