Путин взбесился и налетел на Кабаеву: он ошалел из-за фото в СМИ дворца, где живет с любовницей – СМИ

Глава страны-агрессора РФ поссорился со своей любовницей и обвинил ее в том, что это ее подруги разболтали лишнее об их поместье.

Путин набросился на Кабаеву из-за публикации в СМИ фото их особняка/ сайт Кремля, "Проект", скрин

Диктатор РФ Владимир Путин налетел на свою любовницу Алину Кабаеву из-за утечки в СМИ информации и фотографий особняка, в котором главный террорист планеты живет с Кабаевой и детьми.

Глава Кремля обвинил свою любовницу в том, что это ее подружки разболтали такую информацию, в результате чего она просочилась в СМИ. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"На этот раз поводом для семейных баталий стало расследование издания "Проект" о связи и совместно нажитом "непосильным трудом" имуществе Путина и Кабаевой. Президент упрекнул гражданскую жену в том, что, по его мнению, такое расследование стало возможным из-за непомерной болтливости подруг Алины, которые, по словам президента "болтают [неценз.] на каждом шагу обо всем, что знают и не знают", – говорится в сообщении.

видео дня

Отмечается, якобы Путин "не выбирая слов" рассказал всё, что думает, обо всех подругах своей любовницы Кабаевой. Он доказывал ей, что у него, мол, есть стопроцентное подтверждение, что это именно ее подруги обо всем разболтали.

"Алина, по словам невольных свидетелей спора, ответила взаимными претензиями, из которых следовало, в частности, что она "жена без мужа", "всё время сама", "лучше бы за своими друзьями следил" и так далее. Заканчивались взаимные упреки слезами Кабаевой и недолгим улучшением настроения президента, которому, видимо, принесла удовольствие "победа" в словесной дуэли с гражданской женой", – отмечается в сообщении.

При этом автор канала утверждает, якобы Путин в последнее время ссорится со многими лицами из своего окружения. Отмечается, будто он недавно поссорился, а потом помирился со своим ближайшим другом Юрием Ковальчуком. Кроме этого, якобы была ссора с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Фото поместья Путина появились в СМИ

Напомним, Медиа-Группа "Проект" обнародовала снимки шикарного особняка, в котором проживает главный террорист планеты, президент РФ Владимир Путин, вместе со своей молодой сожительницей, матерью его детей, гимнасткой Алиной Кабаевой. Известно, что этот особняк расположен в лесу на Валдае – в 400 километрах от Москвы.

Путин хотел построить дом на заказ, чтобы он напоминал Зимний дворец в Санкт-Петербурге, известный как "Золотой дом". Говорят также, что у Кабаевой есть множество "сопровождающих", которые заботятся обо всем, что ей нужно в доме.

Также сообщалось, что Путин вечером 1 марта начал хуже себя чувствовать, к нему вызвали медиков. Глава Кремля отказался от еды из-за сильной тошноты и головной боли. С 5 марта диктатор РФ будет проходить обязательный курс терапии, а на все мероприятия придется ходить двойнику.

Вас также может заинтересовать: