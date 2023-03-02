УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин взбесился и налетел на Кабаеву: он ошалел из-за фото в СМИ дворца, где живет с любовницей – СМИ

2 марта 2023, 14:01
Глава страны-агрессора РФ поссорился со своей любовницей и обвинил ее в том, что это ее подруги разболтали лишнее об их поместье.
Владимир Путин, Алина Кабаева, особняк Путина
Путин набросился на Кабаеву из-за публикации в СМИ фото их особняка/ сайт Кремля, "Проект", скрин

Диктатор РФ Владимир Путин налетел на свою любовницу Алину Кабаеву из-за утечки в СМИ информации и фотографий особняка, в котором главный террорист планеты живет с Кабаевой и детьми.

Глава Кремля обвинил свою любовницу в том, что это ее подружки разболтали такую информацию, в результате чего она просочилась в СМИ. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"На этот раз поводом для семейных баталий стало расследование издания "Проект" о связи и совместно нажитом "непосильным трудом" имуществе Путина и Кабаевой. Президент упрекнул гражданскую жену в том, что, по его мнению, такое расследование стало возможным из-за непомерной болтливости подруг Алины, которые, по словам президента "болтают [неценз.] на каждом шагу обо всем, что знают и не знают", – говорится в сообщении.

видео дня

Отмечается, якобы Путин "не выбирая слов" рассказал всё, что думает, обо всех подругах своей любовницы Кабаевой. Он доказывал ей, что у него, мол, есть стопроцентное подтверждение, что это именно ее подруги обо всем разболтали.

"Алина, по словам невольных свидетелей спора, ответила взаимными претензиями, из которых следовало, в частности, что она "жена без мужа", "всё время сама", "лучше бы за своими друзьями следил" и так далее. Заканчивались взаимные упреки слезами Кабаевой и недолгим улучшением настроения президента, которому, видимо, принесла удовольствие "победа" в словесной дуэли с гражданской женой", – отмечается в сообщении.

При этом автор канала утверждает, якобы Путин в последнее время ссорится со многими лицами из своего окружения. Отмечается, будто он недавно поссорился, а потом помирился со своим ближайшим другом Юрием Ковальчуком. Кроме этого, якобы была ссора с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Фото поместья Путина появились в СМИ

Напомним, Медиа-Группа "Проект" обнародовала снимки шикарного особняка, в котором проживает главный террорист планеты, президент РФ Владимир Путин, вместе со своей молодой сожительницей, матерью его детей, гимнасткой Алиной Кабаевой. Известно, что этот особняк расположен в лесу на Валдае – в 400 километрах от Москвы.

Путин хотел построить дом на заказ, чтобы он напоминал Зимний дворец в Санкт-Петербурге, известный как "Золотой дом". Говорят также, что у Кабаевой есть множество "сопровождающих", которые заботятся обо всем, что ей нужно в доме.

Также сообщалось, что Путин вечером 1 марта начал хуже себя чувствовать, к нему вызвали медиков. Глава Кремля отказался от еды из-за сильной тошноты и головной боли. С 5 марта диктатор РФ будет проходить обязательный курс терапии, а на все мероприятия придется ходить двойнику.

Вас также может заинтересовать:

новости России Владимир Путин Алина Кабаева
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:20

Результат впечатляет: зачем изобретательные японцы ставят бутылки с водой возле своих домов

14:07

Масштабная провокация как раз в стиле Кремля: тупо, криво и топорномнение

14:01

Путин взбесился и налетел на Кабаеву: он ошалел из-за фото в СМИ дворца, где живет с любовницей – СМИВидео

13:46

Королевский эксперт: неугодная Меган спровоцировала Чарльза выгнать семью из домаВидео

13:36

"Бойтесь своих партизан": в ОП и ГУР отвергли причастность Украины к "ДРГ" в Брянской области

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:14

Путину стало хуже, он пройдет курс терапии, а "под камеры" выйдет двойник – СМИВидео

12:55

То ли "добровольческий корпус", то ли провокация Кремля: все, что известно о боевой ЧС на БрянщинеВидео

12:43

Где славная школа провокаций ФСБ?мнение

12:31

Крым будут освобождать "по-другому": Данилов заявил об изменении стратегии деоккупации полуостроваВидео

Реклама
12:27

Как сделать омолаживающий макияж после 50-ти: 6 секретов опытных визажистов

12:18

Путин хотел подписать капитуляцию Украины 1 марта, но его план провалися – экспертВидео

12:12

"Лучшие парни гибнут, а вы отсиживаетесь": сидящий в США Эллерт получил на орехи в СетиВидео

11:57

Favbet Foundation передал разведчикам ГУР внедорожник, микроавтобус и еще 5 дронов

11:50

Гороскоп на сегодня 2 марта 2023: Овнам – поддержка, а Рыбам – потери

11:42

В боях за Украину погиб один из приемных сыновей знаменитой многодетной семьи из Львовской областиВидео

11:34

Ребус на двери туалета в Австралии завел пользователей Сети в ступор: ответ многих расстроил

11:13

Ночной удар РФ по жилой пятиэтажке в Запорожье: четыре человека погибли, восемь - раненыВидео

11:04

"Столько беженцев - нужно помочь": история аргентинца, который отдал самолет для украинцевВидео

10:59

Кошачий эталон: 5 самых популярных пород в 2023 годуВидео

10:12

За день до ДТП муж-военный вернулся после ранения: под колесами Tesla погибла известная волонтер

Реклама
10:11

"Мы расскажем, где они прячутся": появились фото путинского дворца, где он живет с Кабаевой и детьмиВидео

10:00

"Хрущевки не выдержат": эксперт назвал самые безопасные дома в случае землетрясения в УкраинеВидео

09:57

Журналистка опровергла утверждение Иво Бобула насчет публикации "сексистского" интервьюВидео

09:20

"Над сиротой измываются путинисты": в РФ ребенка переодели в бабушку с флагом СССРВидео

09:13

"Безхребетный! И вашим и нашим": Нагиев в сине-желтом довел россиян до истерикиВидео

09:07

В Швейцарии загадочно умерла акушерка, принимавшая роды у любовницы ПутинаВидео

08:28

У нас все готово к контрнаступлению, оно приятно удивит - АрестовичВидео

08:21

Аниме-войны и "ЧВК Редан": удастся ли россиянам расшатать ситуацию через детеймнение

08:06

Был единственым сыном: под Бахмутом на следующий день после дня рождения погиб защитник Украины

08:04

3350 грн помощи от государства для ФОП во время войны: кто имеет право и как получитьВидео

08:00

Какие дома "сложатся" первыми в случае мощного землетрясения в Украине – оценка эксперта ЛещинскогоЭксклюзив

07:48

Самые злые собаки в мире: 5 пород, от вида которых мурашки по коже

07:46

Лучше на фронт, чем против Путина: в РФ придумали причину для новой мобилизации - экспертВидео

07:22

Словакия готова передать Украине 10 из 11 своих истребителей МиГ-29

06:44

Русские будут держаться за Крым до последнегомнение

05:25

Если на Запорожье рухнет оборона россиян, ВСУ будут на границе Крыма через пару недель - КоваленкоВидео

04:00

"Путин постоянно слабеет": в Кремле зреет переворот - оппозиционер Гудков

03:07

Шикарная "перчинка" Виктория Бекхэм посветила прелестями в пиджаке на голое тело

02:37

Судьбоносная встреча и большая страсть: астролог рассказал, чего ждать на любовном фронте в мартеВидео

02:05

Военный эксперт пояснил, почему Украине полезен удар по аэродрому в МачулищахВидео

Реклама
01:33

"Джигурда, наверное, тренер": дряблая Волочкова без штанов похвасталась фигуройВидео

00:51

Зачем 2 марта убирали на кухне: приметы и что нельзя делатьВидео

00:12

День ангела в марте 2023 по церковному календарю: кто отметит именины

00:10

Их ищут все огородники: 5 самых урожайных сортов томатов, которые восхищают своим вкусомВидео

01 марта, среда
23:59

"Послушайте, что он несет": Блинкен считает неприемлемым бред Путина о "новых территориальных реалиях"Видео

23:20

"Больные люди с больными мыслями": эксперт прогнозирует новую волну мобилизации в РоссииВидео

22:59

У России есть 4 "козыря": Подоляк рассказал, на что надеется ПутинВидео

22:21

Минус один закоренелый холостяк: голливудская звезда Джон Хэмм впервые женится

22:20

Лунный посевной календарь на март: лучшие дни для посева богатого огорода

22:18

Шольц поразил заявлением о войне в Украине и войсках РоссииВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять