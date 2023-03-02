"Бойтесь своих партизан": в ОП и ГУР отвергли причастность Украины к "ДРГ" в Брянской области

И советник руководителя ОП Михаил Подоляк, и представитель ГУР Андрей Юсов в категорической форме отвергли причастность Украины к инцидентам на Брянщине.

Михаил Подоляк и эмблема военной разведки / коллаж фото УНИАН

Украинские официальные лица, как и следовало ожидать, категорически отвергли утверждения пропаганды РФ о том, что в Брянской области "ведут бои" подконтрольные Киеву диверсанты.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "проникновение украинской ДРГ" на территорию Брянской области является провокацией российских властей. Такое сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter.

"История об украинских ДРГ в РФ - это классическая провокация. Абсолютно сознательная. Россия хочет напугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность. […] Бойтесь своих партизан ", − говорится в тексте.

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Позднее представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии "Громадському" назвал информацию о "боях" в Брянской области "продолжением трансформации России, ее очищением и освобождением от диктатуры Путина".

"РФ сегодня является таким образованием, внутри которого есть большое количество межнациональных, межэтнических, межрелигиозных, социально-политических и других конфликтов. Сегодня есть публичное заявление РДК Российский добровольческий корпус. Это люди, которые с оружием в руках воюют против режима путина и тех, кто его поддерживает. Возможно, россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и принимать какие-то конкретные меры", — сказал он.

Вероятная провокация Кремля с "ДРГ" на Брянщине

В четверг, 2 марта, русские оккупанты, по всей вероятности, начали масштабную провокацию в Брянской области. В утренние часы в тамошних пропагандистских СМИ начался шквал сообщений о том, что в этом регионе якобы действуют украинские диверсанты, идут "бои" и "захват заложников".

В путинском ФСБ говорят, якобы "50 вооруженных людей с желтыми повязками". быстро разделились на две части и пошли по направлению к населенным пунктам Любечаны и Сушаны. И там якобы идут жесткие бои.

Информация поступает самая противоречивая - якобы в тех местах были обстрели, в результате которых под пули попал школьный автобус. И, мол, была ранена девочка. Дальше всех пошел матерый пропагандист Семен Пегов, который писал, что был убит водитель этого самого автобуса и 10-летний школьник.

Вскоре в мессенджере Telegram было опубликовано видео некой организации "Русский добровольческий корпус", члены которой взяли ответственность за всю операцию на себя. И заявили, что пришли в Брянскую область, "чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".

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