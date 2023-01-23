РФ не пойдет войной на Польшу, но Варшаве стоит готовиться к провокациям - генерал

Война с членом НАТО ускорит падение режима Путина и самой Российской Федерации.

Николай Маломуж / Главред

Страна-агрессор Россия постоянно угрожает странам Запада, но на самом деле не имеет мощных средств воздействия на союзников. Единственная реальная угроза – это ядерное оружие. Об этом в интервью Главреду заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

По его словам, все страны предупредили Россию о недопустимости применения ядерного оружия и о нанесении ударов по РФ, если Кремль решится на такой шаг.

"Других средств давления у России нет, разве что провокации. Их она может устроить на границе, например, это могут быть прилеты, то есть обстрел территории Украины, когда произойдет сбивание ракеты и залет ракет или обломков на территорию Польши. Также возможны провокации диверсионного формата, например, Россия может выпустить свои диверсионные группы на границе под флагом Украины или Беларуси, и они будут создавать какие-то ситуации, которые бы привели к дальнейшему напряжению", - сказал Маломуж.

Он добавил, что других форматов давления на Польшу у России нет. Варшаве следует готовиться к различным провокациям.

"Поляки делают ставку даже не на Германию, а на США и Великобританию. К тому же, Польша – это член НАТО, поэтому начинать с ней войну РФ точно не будет, поскольку это лишь ускорит падение режима Путина и самой Российской Федерации", - резюмировал генерал.

Как сообщал Главред, военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что Россия и Беларусь могут действовать по Сувалкскому сценарию - напасть на страны Балтии со стороны Беларуси. Серьезная угроза может нависнуть и над Польшей.

В ноябре 2022 заместитель главы Министерства национальной обороны Польши Марчин Очепа заявил, что вероятность вовлечения страны в войну очень высокая. Сценарий такого противостояния больше нельзя оценивать просто гипотетически.

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