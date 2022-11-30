В Польше назвали серьезным риск участия страны в предстоящей войне с РФ

В Польше назвали вероятность своего участия в предстоящей войне с РФ слишком высокой / Фото twitter.com/MON_GOV_PL

Заместитель главы Министерства национальной обороны Польши Марчин Очепа заявил, что вероятность вовлечения страны в войну очень высокая. Сценарий такого противостояния больше нельзя оценивать просто гипотетически. Об этом Очепа заявил во время лекции во вторник в Университете науки и технологий AGH в Кракове.

"Какова вероятность войны, в которой мы будем участвовать? Очень высока. Слишком высока, чтобы мы могли относиться к этому сценарию только гипотетически. Если что-то хоть на 30 процентов вероятно, я уже к этому готовлюсь", – сказал Очепа, передает TVP.

По словам замминистра, вероятность конфликта с участием НАТО сегодня очень высокая, как и вероятность конфликта между Китаем и США.

"Если мы посмотрим на опыт ХХ века, то перспективы этого года и этого десятилетия заставляют относиться к событиям, участниками которых мы являемся, а не просто свидетелями, как ко второй холодной войне. И риск этой эскалации серьезен", – добавил он.

Очепа добавил, что необходимо срочно искать консенсус по вопросам безопасности, обороны и внешней политики, а также необходимо укреплять сотрудничество со странами-союзниками.

Как сообщал Главред, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что российский диктатор Владимир Путин показал свою беспощадность. А потому, если Киев падет, то Россия направит всю свою агрессию на Польшу.

Падение ракеты в Польше

15 ноября в Польше раздался взрыв. По зерносушилке в польском селе Пшеводув, которое расположено недалеко от границы с Украиной, ударили две ракеты. В результате удара погибли два человека. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное заседание Комитета Совета министров по вопросам нацбезопасности и обороны страны.

В России заявили, что они якобы "не причастны" к ситуации в Польше. Там утверждают, что оккупанты якобы даже не пытались ударить по каким-то целям вблизи украинско-польской границы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть основания утверждать, что ракета, которая унесла жизни двух граждан Польши на территории села Пшеводув 15 ноября, была российской. Однако сейчас идет расследование трагического инцидента. И пока оно не завершится, никто не может со 100% уверенностью делать выводы о том, что там на самом деле произошло.

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