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"Если Киев падет, Россия атакует Польшу": Моравецкий призвал помочь Украине победить РФ

23 ноября 2022, 16:40

Как отметил польский премьер, если бы не массированные обстрелы Украины со стороны РФ, то инцидента с падением ракеты в Польше не было бы.

'Если Киев падет, Россия атакует Польшу': Моравецкий призвал помочь Украине победить РФ
Моравецкий призвал поддержать Украину в противостоянии агрессии РФ / Коллаж Reuters, скриншот YouTube

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что российский диктатор Владимир Путин показал свою беспощадность. А потому, если Киев падет, то Россия направит всю свою агрессию на Польшу.

Свое мнение глава польского правительства высказал для Super Expressie.

"Гибель двух граждан Польши заставила нас осознать, насколько близка война. Путин терроризирует Украину уже несколько месяцев. Российские ракетные удары нацелены не на военные объекты, а на гражданские. Бомбы падают возле Польши", - заявил Моравецкий.

Как отметил премьер Польши, если бы не массированные обстрелы Украины со стороны РФ, то инцидента с падением ракеты не было бы. Он подчеркнул, что ответственность за падение ракеты на территории Польши несет только Россия.

"Нужно поддержать победу Украины. Путин показал, что он безжалостный политик, который не остановится ни перед чем. Если Киев падет, Россия направит свою агрессию на Польшу", - резюмировал Моравецкий.

Падение ракеты в Польше

15 ноября в Польше раздался взрыв. Две ракеты ударили по селу Пшеводув, которое расположено в 10 км от границы с Украиной. "Прилет" зафиксировали по местной зерносушилке. В результате погибли два человека.

Президент США Джо Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты, которая привела к взрывам и гибели людей в Польше, из России.

В то же время в Польше подтвердили, что на территории страны действительно упала ракета российского производства. Глава польской дипломатии Збигнев Рау вызвал российского посла в Варшаве для объяснений.

Президент Польши Анжей Дуда заявил, что могла упасть ракета украинской ПВО. Признаков преднамеренного нападения на страну нет.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что на территорию Польши упала именно российская ракета. Он добавил, что у него даже нет сомнений на этот счет. Зеленский отметил, что Украина требует доказательств, которые подтвердят то, что именно ракета украинской ПВО ударила по Польше.

Больше новостей о падении ракеты в Польше:

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