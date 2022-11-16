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Ракета, которая упала в Польше, могла принадлежать украинской ПВО - Дуда

16 ноября 2022, 13:44

Президент Польши Анжей Дуда возложил вину в произошедшем на Россию.

Дуда
Ракета, которая упала в Польше, могла принадлежать украинской ПВО - Дуда / president.gov.ua

В Польше могла упасть ракета украинской противовоздушной обороны. Признаков умышленного нападения на страну нет.

Об этом заявил президент Польши Анжей Дуда во время брифинга.

"Мы имели дело со столкновением, вызванным российской стороной. И она сама виновата в произошедшем. Мы знаем, что в 6 км от украинской границы произошел взрыв, два человека погибли. Мы провели встречи с премьер-министром по безопасности Польши и приняли конкретные меры. Нет никаких признаков того, что это было умышленное нападение на Польшу", - заявил Дуда.

Российская ракета упала на территории Польши

15 ноября в Польше прогремел взрыв. Две ракеты ударили по селу Пшеводув, которое расположено в 10 км от границы с Украиной. "Прилет" зафиксировали по местной зерносушилке. В результате погибли два человека.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное заседание Комитета Совета министров по вопросам нацбезопасности и обороны страны.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Польше и заявил, что это все провоцирует существенную эскалацию, реагировать нужно немедленно. Зеленский призвал "поставить на место террориста".

Вместе с тем в РФ продолжают врать и хотят избежать ответственности, заявляя, что они якобы к этому "не причастны". Там утверждают, что оккупанты якобы даже не пытались ударить по каким-то целям вблизи украинско-польской границы.

Самолет НАТО, который находился в воздушном пространстве Польши 15 ноября, отследил ракету, упавшую на территории страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военного представителя Альянса.

Информация по радиолокационным следам ракеты была предоставлена НАТО и Польше. Кто запустил ракету и откуда она была выпущена - не уточняется.

Президент США Джо Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты, которая привела к взрывам и гибели людей в Польше, из России.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Польша Анджей Дуда
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