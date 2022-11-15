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"Надо поставить на место террориста": Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Польше

15 ноября 2022, 22:40

Две российские ракеты ударили по Польше, в результате чего погибли люди.

Зеленский
Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Польше / скриншот

Россия сегодня, 15 ноября, ударила ракетами по территории Польши. В результате погибли люди. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ не остановит свой террор на Украине и Польша является тому доказательством.

Зеленский призвал "поставить на место террориста". Об этом он заявил во время своего видеообращения.

"Вот это ответ от России для Индонезии, Индии и Китая, которые говорили о том, что войну надо заканчивать. Россия говорит миру, что хочет продолжать. Теперь ответ за миром. Тем более сегодня произошло то, о чем мы давно предупреждали. Мы говорили, что террор не ограничится нашими государственными границами. Он уже распространяется на территории Молдовы, а сегодня российские ракеты ударили по Польше, по территории нашей дружественной страны, погибли люди. Примите, пожалуйста, соболезнования от всех украинских братьев", - сказал Владимир Зеленский.

Он убежден, что это не просто ракетный удар, это удар по коллективной безопасности НАТО. Путин пытается достичь экскалации на фронте.

"Сколько раз Украина говорила о том, что нашей страной Россия не ограничится. Польша, государства Балтии-вопрос времени, когда бы российский террор пошел дальше. Надо поставить на место террориста. Чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроза для всех, кого могут достичь российские ракеты. Бить ракетами по территории НАТО - это российский ракетный удар по коллективной безопасности. Это очень существенная эскалация. Надо действовать", - добавил Зеленский.

Зеленский
Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Польше / скриншот

Ракетный удар по Польше

Напомним, Россия нанесла ракетный удар по Польше 15 ноября. Две ракеты ударили по селу Пшеводово, которое расположено в 10 км от границы с Украиной. "Прилет" зафиксировали по местной зерносушилке. В результате погибли два человека.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное заседание Комитета Совета министров по вопросам нацбезопасности и обороны страны.

Ракетная атака на Украину 15 ноября

15 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, запустив много ракет. В Киеве попали по трем жилым домам.

После массовой ракетной атаки половина Украины осталась без света.

10 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что российские оккупанты готовятся к массированному удару по Украине. Они начали накапливать ракеты. Командование РФ не осуществляет одиночные удары ракет или беспилотников, потому что, разумеется, результатов от них "не так много", говорит Игнат. Он убежден, что сейчас Россия пытается нарастить запасы.

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