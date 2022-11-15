Самая массовая ракетная атака России на Украину: Зеленский резко отреагировал

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Сегодня днем российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине, преимущественно по ее энергетическим объектам, атаки могут продолжиться вечером.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении сделал заявление.

"85 ракетных ударов выпущено по Украине, в наших городах, в большинстве своем по энергетической инфраструктуре. Понятно, чего хочет враг. Он своего не добьется. Еще впереди может быть порядка 20 ударов. Так что очень прошу вас всех: берегите себя и будьте в укрытиях некоторое время", - сказал президент.

Зеленский отметил, что удары отключили нашу энергетику во многих городах нашего государства.

"Мы работаем. Все восстановим, все переживем", - добавил Зеленский.

Ракетная атака на Киев и всю Украину

Российские оккупанты попали в два жилых дома в Печерском районе Киева. Еще несколько ракет сбили системы ПВО.

"В Печерском районе попадания, по предварительной информации, в два жилых дома", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Позже стало известно, что оккупанты обстреляли очередную многоэтажку в Печерском районе.

Кроме того, удары были зафиксированы в Харькове, Ровно, Львове, Житомире, Хмельницком.

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