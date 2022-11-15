Самая массовая ракетная атака России на Украину: Зеленский резко отреагировал

Зеленский отметил, что удары отключили нашу энергетику во многих городах нашего государства.
Сегодня днем российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине, преимущественно по ее энергетическим объектам, атаки могут продолжиться вечером.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении сделал заявление.
"85 ракетных ударов выпущено по Украине, в наших городах, в большинстве своем по энергетической инфраструктуре. Понятно, чего хочет враг. Он своего не добьется. Еще впереди может быть порядка 20 ударов. Так что очень прошу вас всех: берегите себя и будьте в укрытиях некоторое время", - сказал президент.
Зеленский отметил, что удары отключили нашу энергетику во многих городах нашего государства.
"Мы работаем. Все восстановим, все переживем", - добавил Зеленский.
Ракетная атака на Киев и всю Украину
Российские оккупанты попали в два жилых дома в Печерском районе Киева. Еще несколько ракет сбили системы ПВО.
"В Печерском районе попадания, по предварительной информации, в два жилых дома", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Позже стало известно, что оккупанты обстреляли очередную многоэтажку в Печерском районе.
Кроме того, удары были зафиксированы в Харькове, Ровно, Львове, Житомире, Хмельницком.
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