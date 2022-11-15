Обломки сбитых ракет рухнули в двух районах Киева: новые подробности атаки

В доме обнаружили тело погибшего, спасатели продолжают работать на месте происшествия.
В Печерском районе Киева обломки сбитых ракет попали в три жилых дома, также падение обломков зафиксировали в Оболонском районе - попали в заброшенные здания. Сообщил пресс-офицер ГСЧС Киева Макушенко.
Суспильне опубликовало фотографии с места попадания в пятиэтажку в Печерском районе Киева.
В доме обнаружили тело погибшего, спасатели продолжают работать на месте происшествия.
"На Печерске, в одном из домов, куда попала ракета, спасатели обнаружили тело одного погибшего. Спасательно-розыскные работы продолжаются", - отметил мэр Киева Виталий Кличко.
Ракетная атака на Киев и всю Украину
Российские оккупанты попали в два жилых дома в Печерском районе Киева. Еще несколько ракет сбили системы ПВО.
"В Печерском районе попадания, по предварительной информации, в два жилых дома", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Позже стало известно, что оккупанты обстреляли очередную многоэтажку в Печерском районе.
Кроме того, удары были зафиксированы в Харькове, Ровно, Львове, Житомире, Хмельницком.
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