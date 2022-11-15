Обломки сбитых ракет рухнули в двух районах Киева: новые подробности атаки

Ракетный удар по Киеву / Суспильне, pixabay

В Печерском районе Киева обломки сбитых ракет попали в три жилых дома, также падение обломков зафиксировали в Оболонском районе - попали в заброшенные здания. Сообщил пресс-офицер ГСЧС Киева Макушенко.

Суспильне опубликовало фотографии с места попадания в пятиэтажку в Печерском районе Киева.

В доме обнаружили тело погибшего, спасатели продолжают работать на месте происшествия.

Взрыв в Киеве / Суспильне

"На Печерске, в одном из домов, куда попала ракета, спасатели обнаружили тело одного погибшего. Спасательно-розыскные работы продолжаются", - отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Ракетная атака на Киев и всю Украину

Российские оккупанты попали в два жилых дома в Печерском районе Киева. Еще несколько ракет сбили системы ПВО.

"В Печерском районе попадания, по предварительной информации, в два жилых дома", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Позже стало известно, что оккупанты обстреляли очередную многоэтажку в Печерском районе.

Кроме того, удары были зафиксированы в Харькове, Ровно, Львове, Житомире, Хмельницком.

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