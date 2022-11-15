"Дым пёр, пламя пошло": супруги рассказали подробности ракетного удара по их дому в Киеве

Россия ударила ракетами по Киеву / Коллаж фото скриншот, ГСЧС

В Киеве чудом выжила супружеская пара - 66-летняя Светлана и 72-летний Петр Романчук. Они жили именно в том доме, в который попала российская ракета. Об этом они рассказали в интервью телеканалу Киев, видео уже разлетелось в Сети.

Светлана и Петр просто лежали на своих кроватях и отдыхали. В какой-то момент они почувствовали очень сильный толчок и увидели, как сыпятся стекла.

"Упала на балкон 3 этажа, а мы над той квартирой. Начали стекла сыпаться, взрыв был такой, толчок. А мы лежали на кроватях. В коридор выползли, а в коридоре уже горелым воняет и из кухни дым пёр, пламя пошло. Открыли дверь, похватали одежду и быстро спустились, увидели, что на лестничной клетке не горит", - рассказывают супруги.

Россия ударила ракетами по Киеву / скриншот

По их данным, женщина, которая жила в квартире на третьем этаже, погибла. Именно в её квартиру попала российская ракета.

У Светланы и Петра все вещи и документы остались в квартире. Пока они не могут вернуться и забрать хотя бы документы.

Ракетная атака на Украину

15 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, запустив много ракет. В Киеве попали в три жилых дома.

После массовой ракетной атаки половина Украины осталась без света.

10 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что российские оккупанты готовятся к массированному удару по Украине. Они начали накапливать ракеты. Командование РФ не осуществляет одиночные удары ракет или беспилотников, потому что, понятно, результатов от них "не так много", говорит Игнат. Он убежден, что сейчас Россия пытается нарастить запасы.

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