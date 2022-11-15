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Летела над Киевской областью: в Сети показали, как силы ПВО сбивали российскую ракету

15 ноября 2022, 17:53

Украинцев призвали не выходить из укрытий во время тревоги.

ПВО сбила ракету
Украинская ПВО сбила российскую ракету / Коллаж фото pixabay, скриншот

Российские оккупанты 15 ноября устроили массированный ракетный обстрел Украины. Во многих регионах были зафиксированы "прилеты". Украинские силы ПВО сбили вражескую ракету в Киевской области. Об этом рассказал руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов. Видео уже разлетелось в Сети.

"Сбивание вражеской ракеты в Киевской области. Спасибо силам ПВО за блестящую работу", - написал Небытов.

пво сбивают ракету
Украинские силы ПВО сбили российскую ракету / скриншот

Он акцентировал внимание на том, что Россия продолжает атаковать украинские территории. По этому он призывает украинцев оставаться в укрытиях во время воздушной атаки и не рисковать своей жизнью.

Ракетная атака на Украину

15 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, запустив много ракет. В Киеве попали в три жилых дома.

После массовой ракетной атаки половина Украины осталась без света.

10 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что российские оккупанты готовятся к массированному удару по Украине. Они начали накапливать ракеты. Командование РФ не осуществляет одиночные удары ракет или беспилотников, потому что, понятно, результатов от них "не так много", говорит Игнат. Он убежден, что сейчас Россия пытается нарастить запасы.

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