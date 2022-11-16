"Чья бы ни была ракета, виновата в этом РФ": премьер Нидерландов обвинил Россию в ракетном ударе по Польше

Премьер Нидерландов обвинил Россию в ракетном ударе по Польше/ УНИАН twittwe.com/wolski_jaros

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что вина за падение ракеты в польском селе Пшеводув 15 ноября всё равно лежит на России, даже несмотря на то, чья это была ракета.

Ведь этот инцидент был бы невозможным, если бы не массированная ракетная атака российских оккупантов по Украине. Об этом Рютте написал в Twitter.

Он напомнил о проведении встречи относительно инцидента лидеров стран G7 и НАТО, которые присутствуют на саммите Группы двадцати на Бали.

Рютте отметил, что все призывают сначала выяснить факты, и уже тогда делать выводы. Поэтому, по его словам, нужно поддержать расследование, которое начала Польша.

Однако премьер Нидерландов подчеркнул, что есть очевидные вещи. Например то, что без ракетного удара РФ по Украине этого инцидента на территории Польши не было бы.

"Очевидно одно: этого не произошло бы, если бы не ужасные ракетные удары РФ против Украины. Мы продолжаем поддерживать Украину, которая обороняется от российской агрессии", – подчеркнул он.

Ракетный удар по Польше

15 ноября в Польше раздался взрыв. По зерносушилке в польском селе Пшеводув, которое расположено в 10 км от границы с Украиной, ударили две ракеты. В результате удара погибли два человека. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное заседание Комитета Совета министров по вопросам нацбезопасности и обороны страны.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Польше и заявил, что это является доказательством, что РФ не остановит свой террор на Украине. Он призвал "поставить на место террориста".

В то же время в России заявили, что они якобы "не причастны" к ситуации в Польше. Там утверждают, что оккупанты якобы даже не пытались ударить по каким-то целям вблизи украинско-польской границы.

Позже стало известно, что самолет НАТО, который находился в воздушном пространстве Польши 15 ноября, отследил упавшую ракету на территории страны. Информация о радиолокационных следах ракеты была предоставлена НАТО и Польше. Кто запустил ракету и откуда она была выпущена – не уточняется.

Власти Польши начала рассматривать возможность активации статьи 4 Североатлантического договора. В ней говорится о проведении совместных консультаций по требованию одного из членов Альянса, который считает, что его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность оказались под угрозой.

В то же время президент США Джо Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты, которая привела к взрывам и гибели людей в Польше, из России. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в комментарии относительно инцидента заявил, якобы "это не имеет ничего общего с Россией".

Читайте также: