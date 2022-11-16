Украинцев предупредили о сильных перебоях в энергоснабжении несколько дней: все детали

Украинцев предупредили о сильных перебоях в энергоснабжении в ближайшие дни/ УНИАН

В Украине в среду, 16 ноября, будут применять графики почасовых отключений света, однако дополнительно электроэнергию могут отключать и вне графиков – аварийно.

Ситуация в энергосистеме государства еще больше обострилась после ракетных ударов со стороны российских оккупантов во вторник, 15 ноября. Об этом сообщили в компании НЭК "Укрэнерго".

В компании призвали украинцев подготовиться, ведь свет могут выключать на более длительные сроки, чем сейчас.

"Просим с пониманием относиться к отключениям. Пожалуйста, подготовьтесь к увеличению времени ограничения электроснабжения: сделайте необходимый запас воды, заблаговременно зарядите устройства и павербанки, чтобы быть на связи с родными", – говорится в сообщении.

Ремонтные бригады энергетиков работают круглосуточно, чтобы устранить повреждения энергосистемы из-за российских ракетных ударов.

"Ограничения потребления – это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки оккупантов по энергообъектах. Ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением разбитой инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам. Пожалуйста, поделитесь этой информацией с теми, кто не пользуется соцсетями!", – отметили в "Укрэнерго".

Тысячи потребителей в семи областях до сих пор без света

О ситуации с восстановлением энергоснабжения в Украине рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Он отметил, что во многих областях восстановили электроснабжение, однако в семи областях энергетики еще работают на этим. Тысячи потребителей пока находятся без света.

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В то же время в Киевской городской военной администрации (КМВА) сообщили, что питание объектов критической инфраструктуры в столице восстановлено.

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"Ситуация со светом в ближайшие дни будет тяжелой"

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил в эфире телемарафона, что украинцам стоит готовиться к сложному периоду. В следующие несколько дней ситуация с электроснабжением будет тяжелой.

"В то же время, следующие несколько дней будут тяжелыми: приближается похолодание и потребление электроэнергии будет расти, соответственно нагрузка на сети тоже. Поэтому, просим с пониманием относиться к отключениям, которые будут внедряться по мере необходимости, а также не оставлять привычку экономно использовать электроэнергию", – подчеркнул Кудрицький.

Он отметил, что "Укрэнерго" имеет план реагирования на различные ситуации, даже если ситуация будет складываться наихудшим образом. Однако он призвал украинцев быть готовыми к значительным перерывам в энергоснабжении, а также сделать необходимый запас воды, зарядить устройства и павербанки.

Отключение света в Украине

Из-за массированной ракетной атаки на Украину во вторник, 15 ноября, все крупные города нашей страны остались без света. В "Укрэнерго" сообщали, что по состоянию на 16:50 экстренные отключения электроэнергии были введены по всей Украине.

После массированного ракетного удара по Украине в Офисе президента сообщили, что ситуация в энергосистеме критическая. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. По его словам, больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны.

Ранее в "Укрэнерго" отмечали, что в центральных областях Украины в ближайшей перспективе не смогут отменить стабилизационные отключения электроэнергии. Оккупанты нанесли удар по уникальному энергетическому оборудованию. Его невозможно быстро восстановить, ведь нужно заново изготавливать.

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