В Украине пока не могут отменить отключение света: в ДТЭК заявили о серьезной проблеме

В ДТЭК заявили, что в Украине пока не могут отменить отключение света/ УНИАН Википедия

В центральных областях Украины в ближайшей перспективе не смогут отменить стабилизационные отключения электроэнергии. Оккупанты нанесли удар по уникальному энергетическому оборудованию. Его невозможно быстро восстановить, ведь нужно заново изготавливать.

Поэтому украинцам в этих регионах придется в ближайшее время жить в реалиях отключения света. Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона в понедельник, 14 ноября.

По словам Сахарука, российские захватчики недавно нанесли удар ракетой по стратегическому объекту энергетической инфраструктуры Украины. Вследствие этого пострадало уникальное оборудование, и теперь требуется длительное время, чтобы его заменить на новое.

Это уже второй обстрел оккупантами именно этого объекта. После первого раза всё отремонтировали, однако захватчики не успокоились и ударили туда еще раз. Непосредственно после удара в отношении потребителей пришлось применить аварийные отключения электроэнергии.

Сейчас действуют стабилизационные отключения света. Сахарук подчеркнул, что, учитывая ситуацию, отключения света по графикам для центральных регионов – это оптимистичный сценарий.

"Сейчас программа максимум – иметь графики, выполнять их и жить по ним. Надеемся, что сможем отремонтировать и следующие элементы", – отметил исполнительный директор ДТЭК.

По его словам, соблюдение стабилизационных отключений света по графикам пока является единственным выходом, который может выдержать энергосистема в таком состоянии. Поэтому об отмене стабилизационных отключений пока даже речь не идет.

Отключение света в Украине

Напомним, в столице продолжительность отключений света может значительно увеличиться. Как заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, это связано с наступлением холодов. По его словам, каждые 5-7 градусов снижение температуры – это 10% потребления по территории Украины в среднем. Ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас.

Также ранее Сахарук отмечал, что в Украине невозможно отремонтировать и "вернуть в строй" всю поврежденную энергетическую инфраструктуру за две недели. За это время возможно только улучшение. Но украинцам в ближайшее время не стоит рассчитывать, что ситуация со светом будет такая, как до обстрелов российскими оккупантами.

Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицький заявил, что отключение электроэнергии в Киеве и семи областях – Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской – продолжатся еще в течение недели. Он отметил, что был поврежден очень важный объект в юго-западной части Украины. Ситуация остается тяжелой. Когда есть возможность, стабильные регионы делятся электричеством.

Напомним, полный блэкаут в Киеве – один из худших сценариев, если государство-террорист продолжит наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, заявил советник мэра Киева Владимир Бондаренко. В таком случае в городе может не быть электроэнергии в течение нескольких суток.

Читайте также: