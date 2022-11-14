Отключения света в Киеве и еще семи областях продлятся еще неделю - Укрэнерго

14 ноября плановые отключения электроэнергии ожидаются в ряде областей / Фото pixabay.com

Отключения электроэнергии в Киеве и семи областях - Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской - продолжатся еще в течение недели. Об этом заявил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона.

По его словам, на прошлой неделе был поврежден очень важный объект в юго-западной части Украины. Ситуация остается тяжелой.

"Впрочем, мы по-прежнему работаем над восстановлением повреждений. Мы планируем, что графики отключений в этих регионах будут плановыми – если не будет дальнейших разрушений", – рассказал Кудрицкий.

Он объяснил, что когда есть возможность, "более стабильные регионы" делятся электричеством с крупнейшими регионами потребления – например, Киевским или Харьковским энергоузлами.

"Но сейчас сеть в этих регионах получила значительные повреждения. Об устранении всех повреждений, а мы говорим о почти 900 ракетах и дронах, которые были выпущены по энергообъектам, пока не приходится", - сказал Кудрицкий.

Где будут отключать свет сегодня

В понедельник, 14 ноября, плановые отключения электроэнергии проведут в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

В других регионах Украины отключения пока не прогнозируются.

Отключение света в Украине

Российские захватчики 31 октября нанесли массированный ракетный удар по Украине. Было повреждено много энергообъектов в ряде областей. После этого абонентам в Киеве ввели новые графики отключения электроэнергии. При этом сообщалось, что в столице Украины возможны отключения электроэнергии абонентам сразу до трех раз в сутки. В среднем электроснабжение абонентам планируют отключать в промежутке до 4 часов.

В ДТЭК заявляли, что у украинских энергетиков закончилось оборудование для восстановления энергоинфраструктуры. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Новое оборудование необходимо покупать за границей, стоит всё очень дорого.

После этого глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что 12 стран согласились помочь с поставками в нашу страну необходимого оборудования для восстановления инфраструктуры после обстрелов со стороны РФ.

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