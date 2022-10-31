В Украине закончилось оборудование, которое необходимо для восстановления энергообъектов - ДТЭК

Новое оборудование необходимо покупать заграницей, стоит все очень дорого.
У украинских энергетиков закончилось оборудование для восстановления энергоинфраструктуры. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук во время телемарафона.
Сейчас стоимость оборудования измеряется сотнями миллионов долларов.
"Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах после первых двух вражеских волн атак, которые происходят с 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли купить. К сожалению, стоимость оборудования сейчас измеряется сотнями миллионами долларов", - сказал Дмитрий Сахарук.
В Украине существуют трудности с закупкой необходимого оборудования. Эти трудности связаны с высокой ценой, потому что необходимо все покупать заграницей. Компания пытается договориться с партнерами о передаче критически необходимого оборудования.
Ракетный террор РФ 31 октября
Утром 31 октября в столице Украины Киеве раздались мощные взрывы. Над городом поднялся дым. До этого по всей Украине кроме Крыма была объявлена масштабная воздушная тревога.
В результате атаки в Киеве был поврежден энергообъект питает около 350 тысяч квартир в столице Украины.
"В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Как известно, российские оккупанты выпустили 50 ракет для удара по Украине. Воздушные силы ВСУ и украинская ПВО смогли уничтожить 44 из них.
В связи с массированными обстрелами российскими оккупантами гражданских объектов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что РФ повредила 18 объектов в 10 областях Украины. Большинство объектов были критическими.
Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в результате "прилетов" были ранены минимум 13 человек.
В Минобороны РФ подтвердили атаку по Украине, а также то, что целью были именно объекты критической инфраструктуры. В Сети появилось видео запуска ракет.
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