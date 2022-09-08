Война в Украине находится в критической точке - Столтенберг

Столтенберг: война приближается к поворотному моменту / УНИАН

Война в Украине приближается к "поворотному моменту", сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Associated Press.

"Нам нужно как минимум подготовиться к этой зиме, потому что нет никаких признаков того, что Россия отказывается от своей цели взять под контроль Украину", - заявил Столтенберг.

Генсек обратился к общественности в западных странах, чтобы там сохраняли веру в усилия Украины и других стран. Столтенберг заявил, война находится в критической точке, так как РФ начала терять контроль над ранее оккупированными территориями.

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"Война в Украине приближается к поворотному моменту, когда мы видим, что российское наступление на Донбассе остановилось. Мы видим, что украинцы смогли дать отпор, нанести удар в ответ и отвоевать часть территории", - добавил генеральный секретарь.

Что известно об успехах ВСУ

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области в результате контрнаступательных действий бойцы Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Озерное недалеко от Славянска.

Успешными контрнаступательными действиями отличились бойцы стрелкового батальона Национальной гвардии совместно с 63 батальоном 103-й бригады территориальной обороны.

"Мы показали Росгвардии, куда им нужно идти и за каким кораблем. Освобождаем нашу землю клочок за клочком, село за селом. За нами победа. Слава Украине!", – заявили украинские военные в опубликованном обращении.

Кроме того, в воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области.

Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.

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