Срочное заседание Ставки верховного главнокомандующего: у Зеленского раскрыли подробности

Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны.
В четверг, 8 сентября, состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего по ситуации на фронте.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, участники заседания рассмотрели активные действия сил обороны по освобождению территорий Украины, временно оккупированных Российской Федерацией, а также определили дальнейшие оперативные задачи.
В Ставке приняли участие:
- министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный,
- начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала,
- командующий Национальной гвардии Юрий Лебедь,
- командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко,
- министр внутренних дел Денис Монастырский,
- министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,
- министр инфраструктуры Александр Кубраков,
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов,
- и заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.
В режиме видеосвязи к встрече присоединились:
- начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов,
- командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Сырский,
- командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов.
- командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук.
Кроме того, было проанализировано состояние материально-технического обеспечения подразделений и определены актуальные потребности войска.
Чем занимается ставка верховного главнокомандующего
Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны.
В ставку входят президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств.
Что известно об успехах ВСУ
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области в результате контрнаступательных действий бойцы Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Озерное недалеко от Славянска.
Успешными контрнаступательными действиями отличились бойцы стрелкового батальона Национальной гвардии совместно с 63 батальоном 103-й бригады территориальной обороны.
"Мы показали Росгвардии, куда им нужно идти и за каким кораблем. Освобождаем нашу землю клочок за клочком, село за селом. За нами победа. Слава Украине!", – заявили украинские военные в опубликованном обращении.
Кроме того, в воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области.
Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.
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