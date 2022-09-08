Срочное заседание Ставки верховного главнокомандующего: у Зеленского раскрыли подробности

Владимир Зеленский / president.gov.ua

В четверг, 8 сентября, состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего по ситуации на фронте.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, участники заседания рассмотрели активные действия сил обороны по освобождению территорий Украины, временно оккупированных Российской Федерацией, а также определили дальнейшие оперативные задачи.

В Ставке приняли участие:

Видео дня

министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный,

начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала,

командующий Национальной гвардии Юрий Лебедь,

командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко,

министр внутренних дел Денис Монастырский,

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,

министр инфраструктуры Александр Кубраков,

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов,

и заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

В режиме видеосвязи к встрече присоединились:

начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов,

командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Сырский,

командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов.

командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук.

Кроме того, было проанализировано состояние материально-технического обеспечения подразделений и определены актуальные потребности войска.

Чем занимается ставка верховного главнокомандующего

Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны.

В ставку входят президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств.

Что известно об успехах ВСУ

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области в результате контрнаступательных действий бойцы Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Озерное недалеко от Славянска.

Успешными контрнаступательными действиями отличились бойцы стрелкового батальона Национальной гвардии совместно с 63 батальоном 103-й бригады территориальной обороны.

"Мы показали Росгвардии, куда им нужно идти и за каким кораблем. Освобождаем нашу землю клочок за клочком, село за селом. За нами победа. Слава Украине!", – заявили украинские военные в опубликованном обращении.

Кроме того, в воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области.

Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.

Читайте также: