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Срочное заседание Ставки верховного главнокомандующего: у Зеленского раскрыли подробности

8 сентября 2022, 20:33

Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

В четверг, 8 сентября, состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего по ситуации на фронте.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, участники заседания рассмотрели активные действия сил обороны по освобождению территорий Украины, временно оккупированных Российской Федерацией, а также определили дальнейшие оперативные задачи.

В Ставке приняли участие:

Видео дня
  • министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный,
  • начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала,
  • командующий Национальной гвардии Юрий Лебедь,
  • командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко,
  • министр внутренних дел Денис Монастырский,
  • министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,
  • министр инфраструктуры Александр Кубраков,
  • секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов,
  • и заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

В режиме видеосвязи к встрече присоединились:

  • начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов,
  • командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Сырский,
  • командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов.
  • командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук.

Кроме того, было проанализировано состояние материально-технического обеспечения подразделений и определены актуальные потребности войска.

Чем занимается ставка верховного главнокомандующего

Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны.

В ставку входят президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств.

Что известно об успехах ВСУ

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области в результате контрнаступательных действий бойцы Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Озерное недалеко от Славянска.

Успешными контрнаступательными действиями отличились бойцы стрелкового батальона Национальной гвардии совместно с 63 батальоном 103-й бригады территориальной обороны.

"Мы показали Росгвардии, куда им нужно идти и за каким кораблем. Освобождаем нашу землю клочок за клочком, село за селом. За нами победа. Слава Украине!", – заявили украинские военные в опубликованном обращении.

Кроме того, в воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области.

Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.

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