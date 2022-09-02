Зеленский снова провел заседание Ставки: приняли важные решения

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении сообщил, что 2 сентября состоялось второе за неделю заседание Ставки украинского верховного главнокомандующего по ситуации на фронте.

Как рассказал глава государства, на заседании Ставки присутствовали, в частности, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, и. о. главы СБУ Василий Малюк, секретарь СНБО Алексей Данилов.

На заседании Ставки заслушали доклады командующего Сухопутных войск Александра Сырского, командующего Оперативного командования "Запад" Сергея Литвинова и командующего Оперативного командования "Юг" Андрея Ковальчука

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"Думаю, вы все понимаете, какие основные вопросы. Приняты и определенные решения. Думаю, вы все их увидите. Также вопрос обеспечения наших военных и всесторонней поддержки ВСУ", - подчеркнул Зеленский.

Чем занимается ставка верховного главнокомандующего

Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны.

В ставку входят президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств.

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