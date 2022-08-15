Зеленский срочно созвал Ставку верховного главнокомандующего

Зеленский / Офис президента, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилова в Twitter, на заседании участники обсудили текущую военно-стратегическую обстановку.

"Обсуждали усиление защиты Украины в информационном пространстве, а также состояние выполнения приказов президента", - говорит Данилов.

Также участники заслушали доклад о состоянии выполнения решения СНБО "О неотложных мерах по киберобороне государства", введенного в действие указом Зеленского от 26 августа 2021 года.

Данилов отметил, что по всем рассмотренным вопросам повестки дня были приняты соответствующие решения.

Чем занимается ставка верховного главнокомандующего

Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны.

В ставку входят президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств.

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