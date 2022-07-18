Зеленский срочно созвал ставку верховного главнокомандующего: подробности

Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский созывает ставку верховного главнокомандующего.

Как сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона, это касается корректировщиков российских ударов, то военная контрразведка работает по всей стране, и подозреваемых задерживают почти каждый день.

"Не обо всех задержаниях мы говорим публично, но работа ведется очень мощная. Благодаря тому, что Россия 30 лет внедряла свою агентуру, у нас на сегодня непростая ситуация. Но этот вопрос на контроле нашего президента. Более того я не исключаю, что на ближайшем заседании ставки главнокомандующего, которое пройдет на этой неделе, этот вопрос будет рассматриваться", - отметил Данилов.

Чем занимается ставка верховного главнокомандующего

Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны.

В ставку входят президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств.

Читайте такжеВСУ мощно бьют войска РФ из HIMARS и намерены освободить все захваченные земли Украины – Данилов

Увольнение Баканова

17 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова. Вместо Баканова обязанности главы СБУ пока будет исполнять бывший первый заместитель Василий Малюк, а и.о. генпрокурора был назначен Алексей Симоненко.

Затем Зеленский объяснил, что причиной такого решения стали зафиксированные связи между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России.

Политолог Владимир Фесенко отметил, что устранение Ивана Баканова с должности главы СБУ было прогнозируемым. Также эксперт выразил мнение, что Зеленский "склонен к достаточно радикальным кадровым решениям".

Читайте также: