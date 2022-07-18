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Зеленский просит Верховную Раду уволить Баканова

18 июля 2022, 19:22

Рада получила проект постановления, которым предлагается уволить с должности главы СБУ Ивана Баканова.

Зеленский, Баканов
Зеленский и Баканов / president.gov.ua, ssu.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Так, 18 июля, Рада получила проект постановления, которым предлагается уволить с должности главы СБУ Ивана Баканова. Его уже передали на рассмотрение руководства парламента.

При этом нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что увольнение Баканова будет рассмотрено Радой уже на ближайшем пленарном заседании. Этот вопрос станет первым пунктом повестки дня парламента.

Увольнение Баканова

17 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова. Вместо Баканова обязанности главы СБУ пока будет исполнять бывший первый заместитель Василий Малюк, а и.о. генпрокурора был назначен Алексей Симоненко.

Затем Зеленский объяснил, что причиной такого решения стали зафиксированные связи между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России.

Политолог Владимир Фесенко отметил, что устранение Ивана Баканова с должности главы СБУ было прогнозируемым. Также эксперт выразил мнение, что Зеленский "склонен к достаточно радикальным кадровым решениям".

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